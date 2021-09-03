Criteri di conservazione dei dati
Data is retained indefinitely and can be deleted upon request or with account termination
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
OneBar Inc. will remove customer data upon request
Criteri di archiviazione dei dati
All customer data is stored in a PostgreSQL database, hosted in the AWS us-east-1 region via AWS RDS.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud-hosted in a private AWS cloud
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no