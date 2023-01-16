Criteri di conservazione dei dati
We retain customer data as long as their account exists.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon customer deletion, NachoNacho deletes customer data from our production environments within 24 hours, and backups are deleted within 14 days.
Criteri di archiviazione dei dati
User data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures, which allow recovery from a major disaster. User data and our source code are automatically backed up nightly.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no