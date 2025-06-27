Anonymous Bot

Criteri di conservazione dei dati
This app will not retain any user's personal information. The app only store auth tokens necessary to communicate back to Slack.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
User's can't request data archival or removal because we have none. The only data the Bot has (API tokens) are secrets between Slack and the Bot. These tokens should be considered "necessary" and can't be deleted, even upon user's request.
Criteri di archiviazione dei dati
No user's data collected. Tokens are stored in a database, following security standards.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no