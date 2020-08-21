Data dell’ultimo test di penetrazione
2020-08-21
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
forecast-tools@jolicode.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
The app uses Harvest and Forecast to deliver its service.