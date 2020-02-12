Profiles missing real names and titles? Or members using their dog as their profile picture?Tidybot helps to keep your workspace nice and tidy, by allowing you to set up guidelines, like requiring a full name, real profile picture and much more.Tidybot will then message people not following the guidelines to remind them to update their profile.Free for small teams, and paid plans have 14-day free trial.
Tidybot potrà visualizzare:
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Rivedi i dettagli per comprendere meglio le regole di protezione dell'app. Per scoprire di più sulla valutazione delle app per l’area di lavoro, visita il Centro assistenza.
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no
Certificazioni e conformità
Procedura di richiesta di eliminazione dei dati
When the app is deleted, we remove all data automatically.
Conforme a HIPAA
no
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
hello@tidybot.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti