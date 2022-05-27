隱私權與資料控管

資料保留政策 より長い保持期間が法律で要求または許可されている場合、またはお客様の契約で特定の保持期間または削除期間が要求または許可されている場合を除き、プライバシーポリシーに記載されている目的を達成するために必要な期間、データを保持します。

資料封存與移除政策 当社は、全ての要求を検討し、準拠法で定められた期間内に回答します。 ただし、当社の正当な利益のためにお客様の情報の処理を継続する必要がある場合や、法的義務を遵守する必要がある場合など、状況によっては、特定の情報が要求から除外されることがあります。 当社は、お客様のご要望にお応えする前に、お客様の身元を確認するために必要な情報の提供をお願いすることがあります。

資料儲存政策 当社は、偶発的または違法なデータ破壊、データ損失、改ざん、不正な開示、不正なアクセスからお客様の情報を保護するために、技術的および組織的な対策を講じています。 ただし、インターネットを介した通信方法、および電子的または物理的な保存手段に絶対の安全は存在しないため、情報セキュリティを保証することはできません。

資料中心位置 日本

資料託管詳細資料 当社はデータを AWS東京リージョン にホスティングしています。

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