「Colla（コラ）」はリアルなオフィスで行われていたチームの “コラボレーション” を Slack 上で補完し、チームのパフォーマンスを改善するためのサポートするアプリです。

リモートワークで減りがちだったコミュニケーションを雑談という形で発生させたり、新しく入ったメンバーのオンボーディングなどを行います。

また、メンバー同士の理解を深めたり、活躍を可視化するお手伝いをします。 Colla の機能

・シャッフル：Colla がメンバーにインタビューし、みなさんの回答をチャンネルで紹介します。

・キャンディ：Slack 内で擬似的にキャンディをおくりましょう。感謝や称賛・バリュー浸透を促進します。

・デイリー ：毎日のコンディションやちょっとしたつぶやきを投稿しましょう。毎日の小さな自己開示をサポートします。

・トリセツ ：自分の「トリセツ」を作り、チームでの相互理解を深めましょう。お互いの働き方や価値観を知るきっかけになります。

・アンケート：メンバーの声を集めましょう。豊富なテンプレートも用意しています。Slack で簡単に意見を集めることができます。 Colla でできること

・メンバーのコミュニケーションを活性化

・バリューの浸透・可視化をサポート

・メンバーの活躍情報を蓄積・可視化 こんな会社・チームにオススメ

・会社のコアバリューを新しく設定したので、社内に浸透させたい

・リモートワーク他の人がどんな仕事をしているのか見えなくなった

・仕事以外の雑談や何気ない会話がしづらく距離を感じている

・新しく入社する社員のオンボーディングが心配