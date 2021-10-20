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Colla
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功能
權限
安全性與合規性
「Colla（コラ）」はリアルなオフィスで行われていたチームの “コラボレーション” を Slack 上で補完し、チームのパフォーマンスを改善するためのサポートするアプリです。
リモートワークで減りがちだったコミュニケーションを雑談という形で発生させたり、新しく入ったメンバーのオンボーディングなどを行います。
また、メンバー同士の理解を深めたり、活躍を可視化するお手伝いをします。
Colla の機能
・シャッフル：Colla がメンバーにインタビューし、みなさんの回答をチャンネルで紹介します。
・キャンディ：Slack 内で擬似的にキャンディをおくりましょう。感謝や称賛・バリュー浸透を促進します。
・デイリー ：毎日のコンディションやちょっとしたつぶやきを投稿しましょう。毎日の小さな自己開示をサポートします。
・トリセツ ：自分の「トリセツ」を作り、チームでの相互理解を深めましょう。お互いの働き方や価値観を知るきっかけになります。
・アンケート：メンバーの声を集めましょう。豊富なテンプレートも用意しています。Slack で簡単に意見を集めることができます。
Colla でできること
・メンバーのコミュニケーションを活性化
・バリューの浸透・可視化をサポート
・メンバーの活躍情報を蓄積・可視化
こんな会社・チームにオススメ
・会社のコアバリューを新しく設定したので、社内に浸透させたい
・リモートワーク他の人がどんな仕事をしているのか見えなくなった
・仕事以外の雑談や何気ない会話がしづらく距離を感じている
・新しく入社する社員のオンボーディングが心配
Colla 可以檢視：
關於你的內容與資訊
關於頻道與對話的內容與資訊
關於你的工作空間的內容與資訊
Colla 可以執行：
在頻道與對話中執行動作
在你的工作空間中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
TRACK RECORDS, Inc.
總公司位置
日本
服務條款
https://colla.jp/terms
隱私權與資料控管
資料保留政策
TRACK RECORDS will retain Customer Data forever unless customer asks to delete.
資料封存與移除政策
TRACK RECORDS will remove Customer Data upon customer's request. If you wish to request deletion of your personal data, please contact us by visiting this page
https://bit.ly/2WrrCm2.
資料儲存政策
TRACK RECORDS will store Customer Data in Database securely using tls and data encryption.
資料中心位置
日本
資料託管詳細資料
Cloud hosted
資料託管公司
GCP
應用程式/服務具有子處理器
no
認證與合規性
資料刪除請求程序
When customer requests for TRACK RECORDS to delete personal data, we delete it manualy.
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
no
具有專屬的安全性團隊
no
請聯絡相關人員以解決安全性問題
contact@trackrecords.co.jp
漏洞揭露計畫
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
使用權杖輪替
no