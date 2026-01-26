Avec le connecteur Slack, partagez vos informations là où vos équipes collaborent pour vous assurer que vos messages soient lus ! En 3 clics, l'application Jamespot pour Slack vous permettra de partager vos articles, vos événements, vos documents, et bien d'autres contenus dans les canaux Slack de votre organisation ! Comment installer le connecteur Slack ? 1. Cliquez sur le bouton d'installation pour arriver sur la page de l'application Slack sur notre appstore Jamespot. 2. Sur cette page, cliquez sur le bouton "Installer l'application" : - Si vous avez déjà une plateforme, cliquez sur "Se connecter" et suivez les étapes pour vous connecter à votre plateforme. Une fois sur votre plateforme, rendez-vous dans votre Gestionnaire d'Applications via l'Administration, et installez l'application Slack. - Si vous n'avez pas de plateforme Jamespot, cliquez sur "Démarrer gratuitement" et suivez les étapes pour vous créer une plateforme de test. Une fois votre plateforme créée, rendez-vous dans votre Gestionnaire d'Applications via l'Administration, et installez l'application Slack. 3. Une fois le connecteur Slack paramétré, vos utilisateurs pourront retrouver les options de partage dans Slack sur chacune des publications en cliquant sur le bouton "Partager" puis en sélectionnant "Partager sur Slack". Ils retrouveront alors tous les canaux de discussions Slack de votre espace de travail Slack.