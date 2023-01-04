資料保留政策
当社は、役員はじめ全従業者が、当社がすべての事業で取り扱う個人情報および当社従業者等の個人情報に関して、個人情報保護に関する法律（平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」といいます。）その他個人情報保護法に基づいて各所管官庁が作成したガイドライン・指針を遵守し、以下の個人情報保護方針に従い、適切な取り扱いおよび保護に努めます。
個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシー（https://www.reperio.jp/privacypolicy.html）の「1. 個人情報の定義について」「2. 個人情報保護管理者について」「3. 個人情報の利用目的について」を参照してください。
資料封存與移除政策
弊社では、個人情報の保護に関する法律に基づき、開示対象個人情報のご本人又はその代理人からの利用目的の通知、開示、訂正・追加又は削除、利用停止・消去又は第三者提供の停止 (以下、「開示等の求め」といいます。) の求めに対応させていただきます。
資料儲存政策
当社で収集した個人情報は、お客様が当社のサービスを受ける間、当社で保管・管理致します。お客様は、当社で保管・管理している自らの個人情報について開示を求めることができます。ただし当社では第三者への情報漏洩を防止するため、お客様自身であることが当社で確認できた場合に限り、速やかに当該情報をお客様に開示致します。
資料託管詳細資料
AWS上のデータベースと高可用性ストレージによってホストされています。