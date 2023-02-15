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セキュリオ
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權限
安全性與合規性
情報セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」は、セキュリティのプロが作成するコンテンツで従業員教育ができる「eラーニング機能」や委託先を管理する「サプライチェーンセキュリティ機能」など、セキュリティ管理を効率化・自動化する多様な機能を提供しています。
セキュリオからユーザに送られる通知の一部は、Slackのダイレクトメッセージで受け取ることが可能です。
現在、Slackで受け取れる通知の確認やご要望は「ホーム」タブにてご確認ください。
セキュリオ 可以檢視：
關於你的工作空間的內容與資訊
セキュリオ 可以執行：
在頻道與對話中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
LRM, Inc.
總公司位置
日本
服務條款
https://www.lrm.jp/seculio/wp-content/themes/seculio/pdf/SeculioAgreement.pdf
隱私權與資料控管
資料保留政策
データベースに保管される、お客様の各種情報（氏名、メールアドレス、各機能で利用するデータなど）は暗号化され、適切なアクセス権のもとで保管されます。パスワードは、不可逆暗号化(ハッシュ化)された状態で、データベースに保管されます。 お客様から預かったデータを適切に保護することは、LRMの責任です。ログデータを含むお客様データは、不正なアクセスや改ざんを防ぐため、Seculio 開発チームの一部の人間しかアクセスできない、限られたアクセス権のもとで保管されます。 但し、裁判所からの証拠提出命令など、法的に認められた形でお客様のデータの提供を要請された場合、LRMは、お客様の許可なく、必要最小限の範囲で、お客様情報を外部に提供する可能性があります。
資料封存與移除政策
Seculioでは、利用に関する契約が終了した場合、契約終了から90日以内に、お客様からお預かりしたデータは完全に消去されます。ただし、サプライチェーンセキュリティ機能に基づいて、お客様が作成されたアンケートに関するデータは、質問データ及び回答データともに、匿名化した状態で保持します。メール送信記録をはじめとした通信記録や操作履歴などのログは適切なアクセス権のもとで保管されます。
資料儲存政策
データベースに保管される、お客様の各種情報（氏名、メールアドレス、各機能で利用するデータなど）は、日次でバックアップを取得しています。バックアップは、7 世代分保管されます。但し、お客様によるバックアップデータの復元等に関する要望は、承っておりません。
資料中心位置
日本
資料託管詳細資料
お客様からお預かりしたデータは、AWS 東京リージョンに保管されます。
資料託管公司
AWS
應用程式/服務具有子處理器
yes
子處理器指南
https://www.lrm.jp/seculio/wp-content/themes/seculio/pdf/SeculioWhitepaper.pdf
認證與合規性
ISO/IEC-27001 認證
https://www.lrm.jp/seculio/security/
ISO/IEC-27017 證明
https://www.lrm.jp/seculio/security/
ISO/IEC-27018 證明
https://www.lrm.jp/seculio/security/
資料刪除請求程序
Seculioでは、ご本人からのデータ削除依頼があった際、社内調査を行い、遅延なくご対応させていただきます。ただし、場合によっては一部応じられない場合がございます。その場合はその理由に関してもご回答いたします。
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
以下提供者支援單一登入 (SSO)
Okta,OneLogin,GluegentGate etc...
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
yes
具有專屬的安全性團隊
yes
請聯絡相關人員以解決安全性問題
seculio@lrm.jp
漏洞揭露計畫
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
此應用程式使用的第三方服務
SendGrid,Wrike,Zendesk etc...
使用權杖輪替
no