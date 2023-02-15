隱私權與資料控管

資料保留政策 データベースに保管される、お客様の各種情報（氏名、メールアドレス、各機能で利用するデータなど）は暗号化され、適切なアクセス権のもとで保管されます。パスワードは、不可逆暗号化(ハッシュ化)された状態で、データベースに保管されます。 お客様から預かったデータを適切に保護することは、LRMの責任です。ログデータを含むお客様データは、不正なアクセスや改ざんを防ぐため、Seculio 開発チームの一部の人間しかアクセスできない、限られたアクセス権のもとで保管されます。 但し、裁判所からの証拠提出命令など、法的に認められた形でお客様のデータの提供を要請された場合、LRMは、お客様の許可なく、必要最小限の範囲で、お客様情報を外部に提供する可能性があります。

資料封存與移除政策 Seculioでは、利用に関する契約が終了した場合、契約終了から90日以内に、お客様からお預かりしたデータは完全に消去されます。ただし、サプライチェーンセキュリティ機能に基づいて、お客様が作成されたアンケートに関するデータは、質問データ及び回答データともに、匿名化した状態で保持します。メール送信記録をはじめとした通信記録や操作履歴などのログは適切なアクセス権のもとで保管されます。

資料儲存政策 データベースに保管される、お客様の各種情報（氏名、メールアドレス、各機能で利用するデータなど）は、日次でバックアップを取得しています。バックアップは、7 世代分保管されます。但し、お客様によるバックアップデータの復元等に関する要望は、承っておりません。

資料中心位置 日本

資料託管詳細資料 お客様からお預かりしたデータは、AWS 東京リージョンに保管されます。

資料託管公司 AWS