資料保留政策
Lucid Software has a formal Data Retention Policy, which includes regular data backups for disaster recovery and business continuity purposes. Customers are encouraged to implement their own data retention policy.
資料封存與移除政策
Data is backed up according to our Data Retention Policy. Hourly, weekly, and monthly.
資料儲存政策
Data is logically segmented by customer and user account. Production servers are physically separated from development/test servers. The principle of least privileged access is used for account provisioning. Appropriate redundancy is in place.
資料託管詳細資料
Fully hosted, SaaS application.