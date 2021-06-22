資料保留政策
All customer data is treated as sensitive since it is configuration details of customer cloud environments. OpsCompass uses encryption for data at rest. Customer data retention period is based upon the customer's payment tier. Customer requests are supported by automated processes that discover and delete the applicable data. These same processes are used to enforce customer retention periods.
資料封存與移除政策
OpsCompass does not currently archive data. Data retention periods are based upon the customer's payment tier.
資料儲存政策
Customer data is categorized as sensitive and stored using encryption to protect data at rest.