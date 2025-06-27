隱私權與資料控管

資料保留政策 当社は、当社とカード会員等との間における全ての契約が終了した場合にカード会員等の指示があるときは、その指示内容に従い会員等に関する情報を返却又は廃棄するものとします。ただし、当社は、会員等に関する情報のうち法令上又は事業運営上必要な情報については、本サービス及び当社の提供するその他のサービスに係る全ての契約の終了後又は会員等による指示があった場合であっても、返却又は破棄しないことができるものとします。

資料封存與移除政策 当社は、当社とカード会員等との間における全ての契約が終了した場合にカード会員等の指示があるときは、その指示内容に従い会員等に関する情報を返却又は廃棄するものとします。ただし、当社は、会員等に関する情報のうち法令上又は事業運営上必要な情報については、本サービス及び当社の提供するその他のサービスに係る全ての契約の終了後又は会員等による指示があった場合であっても、返却又は破棄しないことができるものとします。

資料儲存政策 当社では、データの格納、アクセス、管理に関する方針を、PCI DSS v4.0.1の要件に準拠して整備・運用しております。各項目の概要は以下のとおりです。 ■ データ格納先 クレジットカード関連の主要システムは、クラウド環境上に構築しております。 ■ 保存方法 クレジットカード情報を含む重要なデータについては、保存時に暗号化を行っております。また、認証情報についてはハッシュ化を実施しております。暗号化方式は、CRYPTRECで推奨されている方式に準拠しております。 ■ アクセス制御 多要素認証（MFA）の導入、職務分離に基づくアクセス権限の制御、およびID管理に関する社内ルールを適用し、適切なアクセス管理を実施しております。 ■ 監査・ログ管理 アクセスログを取得・分析し、異常検知および不正アクセスの監視を継続的に行っております。取得したログは、少なくとも1年間保管しております。 ■ バックアップ・データ廃棄 定期的にバックアップを取得しており、データ削除時には復元不可能な方法にて完全に対応しております。

應用程式/服務具有子處理器 no