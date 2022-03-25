隱私權與資料控管

資料保留政策 Surfboard complies with our privacy policy available at surfboard.team/privacy_policy. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. The specific retention periods depend on the nature of the information and why it is collected and processed and the nature of the legal requirement. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests, please contact us at help@surfboard.team.

資料封存與移除政策 Surfboard complies with our privacy policy available at surfboard.team/privacy_policy. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests, please contact us at help@surfboard.team.

資料儲存政策 Surfboard complies with our privacy policy available at surfboard.team/privacy_policy. Customer Data is stored in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures. Customer Data is backed up periodically. The Operations team is alerted in case of a failure with this system. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests, please contact us at help@surfboard.team.

資料中心位置 美國

資料託管詳細資料 Cloud hosted

資料託管公司 AWS