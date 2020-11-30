隱私權與資料控管

資料保留政策 Slackから取得したお客様のデータについて、Kumahiraは以下の項目を保持します。 - Bot Token / User Token : お客様のワークスペース内でSPLATSアプリに割り当てられた固有のトークン - Channel Name : 通知先チャンネルの名称 - Channel ID : 通知先チャンネルのID 通知先として指定されていないチャンネルについては、データは保持しません。

資料封存與移除政策 Slackから取得したお客様のデータについて、Kumahiraは以下のように管理/削除を行います。 - 連携が解除された場合、お客様のSlackに関連する全てのデータを削除します。 - 通知先チャンネルを変更した場合、変更前のチャンネルに関連するデータは削除します。

資料儲存政策 Slackから取得した顧客データについて、Kumahiraは以下のように保存します。 - 連携が開始された時、SPLATSアプリに割り当てられた「Bot Token / User Token」を保存します。 - 通知先チャンネルが変更された時、変更したチャンネルに関するデータを保存します。

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