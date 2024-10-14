batonnアシスタントリクルーター

採用の現場に改善と連携のベースをつくり、無駄な面接をなくすオンライン面接ツール「batonn」の各種通知を行うappです。 導入するとできること

面接が設定されたり、文字起こしが完了すると、Slackに通知が飛びます。 導入方法

batonnの設定ページからSlack連携を行い、自社のSlackワークスペースにappをインストールしてください。