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batonnアシスタントリクルーター
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說明
權限
安全性與合規性
採用の現場に改善と連携のベースをつくり、無駄な面接をなくすオンライン面接ツール「batonn」の各種通知を行うappです。
導入するとできること
面接が設定されたり、文字起こしが完了すると、Slackに通知が飛びます。
導入方法
batonnの設定ページからSlack連携を行い、自社のSlackワークスペースにappをインストールしてください。
batonnアシスタントリクルーター 可以檢視：
關於你的工作空間的內容與資訊
batonnアシスタントリクルーター 可以執行：
在頻道與對話中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
株式会社リブセンス
總公司位置
日本
服務條款
https://batonn.io/terms/
隱私權與資料控管
資料保留政策
batonnとSlackの連携を行っている間、データを保持します。
資料封存與移除政策
取得したユーザー情報は、batonnでSlack連携を解除した場合、削除されます。 ユーザー情報の確認・削除に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスより対応します。 support@batonn.io
資料儲存政策
顧客データは、ホスティングプロバイダーを通して保存され、永続的かつ安全に保存されています。
資料託管詳細資料
クラウドホスト
資料託管公司
AWS
應用程式/服務具有子處理器
no
應用程式/服務使用大型語言模型 (LLM)
no
認證與合規性
資料刪除請求程序
batonnサイト上の管理画面から削除リクエストを受け取り、システム上でDBに保存されているデータを削除します。
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
以下提供者支援單一登入 (SSO)
Google, Microsoft
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
no
具有專屬的安全性團隊
no
請聯絡相關人員以解決安全性問題
support@batonn.io
漏洞揭露計畫
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
使用權杖輪替
no