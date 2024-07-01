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anppii for Slack
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說明
權限
安全性與合規性
気象庁から発報される災害情報を受信すると同時に、ユーザーが設定した地域、災害レベルに基づき、災害情報をSlackで指定したチャンネルに自動通知します。
通知された災害情報に対して返信リアクションを取ることにより、チャンネルメンバーの安否確認を行うことができます。
■対応している災害の種類
【地震】
震度1～7
【津波】
津波注意報／津波警報／大津波警報
【気象注意報】
大雨注意報／大雪注意報／風雪注意報／雷注意報／強風注意報／波浪注意報／融雪注意報／洪水注意報／高潮注意報／濃霧注意報／乾燥注意報／低温注意報／霜注意報／着氷注意報／着雪注意報／なだれ注意報／その他の注意報
【気象警報】
暴風警報／暴風特別警報／大雨警報／大雨特別警報／大雪警報／大雪特別警報／暴風雪警報／暴風雪特別警報／洪水警報／波浪警報／高潮警報／波浪特別警報／高潮特別警報
■anppiiの機能（一部）
・災害通知
・安否状況確認
・リマインド
・複数チャンネル設定
・通知文カスタマイズ
・権限管理
※各機能の詳細はanppiiのホームページをご参照ください。
■注意事項
退会される場合はanppiiのホームページよりお願いします。
anppii for Slack 可以檢視：
關於你的內容與資訊
關於頻道與對話的內容與資訊
關於你的工作空間的內容與資訊
anppii for Slack 可以執行：
在頻道與對話中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
株式会社grinleap
總公司位置
日本
服務條款
https://anppii.jp/guide/terms/
隱私權與資料控管
資料保留政策
サービス利用契約の終了まで、お客様データを保持します。
資料封存與移除政策
お客様からご依頼があった場合、お客様データを削除します。お客様の個人情報の削除を希望される場合は、お問い合わせページよりご連絡ください。 ■お問い合わせページ
https://anppii.jp/guide/inquiry/
資料儲存政策
お客様のデータを安全にデータベースに保存します。 データは定期的にバックアップされています。
資料託管詳細資料
クラウドホスト型
資料託管公司
AWS
應用程式/服務具有子處理器
no
認證與合規性
隱私盾通知
https://grinleap.co.jp/privacy/
資料刪除請求程序
お客様からお客様データ削除のお申し出があった場合は、手動でお客様データを削除します。
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
no
具有專屬的安全性團隊
no
請聯絡相關人員以解決安全性問題
anppii-support@grinleap.co.jp
漏洞揭露計畫
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
使用權杖輪替
no