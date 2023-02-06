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K-Task
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說明
功能
權限
安全性與合規性
K-Task（カタスク）はSlack上での「タスク管理」をサポートするアプリです。
K-Taskを使えば、Slack上でのタスク管理を「チーム」でも「個人」でも、シンプルに行うことができます。
K-Taskの機能一覧
[タスク作成]：メンションやショートカットを利用して自分だけではなく、誰かにタスクを作成することができます。
[タスク編集]：作成したタスクは編集することができます。
[一覧表示] ：K-Taskのホームで今やるべきタスクや、チームに作成したタスクの進捗状況を、一目で把握することができます。
[リマインド]：未完了のタスクがあるときはK-Taskがお知らせしてくれるので、失念防止につながります。
「タスク」の管理をK-Taskで行ってみませんか？
K-Task 可以檢視：
關於頻道與對話的內容與資訊
關於你的工作空間的內容與資訊
K-Task 可以執行：
在頻道與對話中執行動作
在你的工作空間中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
PCI Solutions INC.
總公司位置
日本
服務條款
https://service.pci-sol.com/k-task/terms
隱私權與資料控管
資料保留政策
PCIソリューションズ株式会社は、お客様から削除のお申し出がない限り、またはサービスが継続される限り、お客様データを保持します。
資料封存與移除政策
お客様は、slack-support@pci-sol.com までご連絡いただければ、いつでもお客様のデータの削除を要請することができます。弊社は、お客様のデータおよびそのバックアップを適時に削除します。
資料儲存政策
PCIソリューションズ株式会社は、お客様情報を、TLSおよびデータの暗号化を用いて安全にデータベースに保存します。
應用程式/服務具有子處理器
no
應用程式/服務使用大型語言模型 (LLM)
no
認證與合規性
資料刪除請求程序
お客様からPCIソリューションズ株式会社に個人情報の削除を依頼された場合は、手動で削除します。
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
no
具有專屬的安全性團隊
no
請聯絡相關人員以解決安全性問題
slack-ktask@pci-sol.com
漏洞揭露計畫
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
此應用程式使用的第三方服務
Heroku
使用權杖輪替
yes