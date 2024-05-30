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DocoDoco
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說明
功能
權限
安全性與合規性
/docodoco の後ろにIPアドレスかHOST名を入力して実行すると、当社APIサービスの「どこどこJP」へ送信（HOST名はDNS変換ののち）、IPアドレスに紐づいたジオロケーション情報(都道府県・市区町村・組織名・組織コード・組織住所・法人番号)を取得し表示します。
/docodoco_domainの選択で、/docodocoとは違う、当社APIサービスの「どこどこJP」のドメイン検索機能を利用してジオロケーション情報を取得できます。どこどこJPは「地域・組織・気象・ 回線情報など100種類以上」の情報を保有しておりますが、ここでは、情報を絞って表示しています。このアプリ経由でどこどこJPを利用する場合に限り、完全に無料でご利用いただけます。
DocoDoco 可以執行：
在你的工作空間中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
株式会社Geolocation Technology
總公司位置
日本
服務條款
https://www.docodoco.jp/yakkan.html
隱私權與資料控管
資料保留政策
利用されたDATAは一切、収集、保持はされていません。
資料封存與移除政策
利用されたDATAは一切、収集、保持はされていません。
資料儲存政策
利用されたDATAは一切、収集、保持はされていません。
應用程式/服務具有子處理器
no
應用程式/服務使用大型語言模型 (LLM)
no
認證與合規性
ISO/IEC-27001 認證
https://www.geolocation.co.jp/quality/
資料刪除請求程序
利用されたDATAは一切、収集、保持はされていません。
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
no
具有專屬的安全性團隊
no
請聯絡相關人員以解決安全性問題
develop@geolocation.co.jp
漏洞揭露計畫
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
使用權杖輪替
yes