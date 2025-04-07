VacayBuddy

資料保留政策
VacayBuddy는 내부 데이터 보관 정책에 따라 고객 데이터를 보관합니다. 기본적으로 사용자 관련 Slack 워크스페이스 데이터(예: Slack 사용자 ID, 팀 ID, 휴가 메타데이터)는 서비스 제공 및 휴가 이력, 팀 관리와 같은 기능 지원에 필요한 기간 동안만 보관됩니다. 데이터는 고객 요청 또는 앱 제거 시 삭제될 수 있습니다.
資料封存與移除政策
VacayBuddy는 앱 제거 또는 사용자 요청 시 고객 데이터를 삭제합니다. 법적으로 더 오래 보관해야 하는 경우를 제외하고, 모든 프로덕션 데이터베이스 및 백업에서 30일 이내에 영구적으로 삭제됩니다. 필요한 사용 주기를 넘어서 고객 데이터를 보관하지 않습니다.
資料儲存政策
VacayBuddy는 Google Cloud Platform(GCP)에서 호스팅되는 관리형 MySQL 데이터베이스 인스턴스에 고객 데이터를 안전하게 저장합니다. 모든 데이터는 전송 중 및 저장 시 암호화됩니다. 데이터 접근은 엄격한 접근 제어 및 역할 기반 권한으로 제한됩니다.
資料託管詳細資料
클라우드 호스팅(Google Cloud Platform 사용).
애플리케이션 백엔드는 Google Cloud Run에서 실행되며, 데이터는 GCP에서 호스팅되는 관리형 MySQL 데이터베이스에 저장됩니다.
資料託管公司
Google Cloud Platform (GCP)