HackerOne Bot

資料刪除請求程序
Users can request data deletion via privacy@hackerone.com. Configuration data (channel mappings, user mappings) is deleted when the integration is removed via HackerOne program settings.
Note: Uninstalling the Slack app alone does not delete configuration data - users must remove the integration from HackerOne or contact privacy@hackerone.com for full data deletion.
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。