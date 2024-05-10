Box File Picker

有了工作流程建立工具*，不必撰寫任何程式碼，就能自動執行例行流程。在工作流程中加入 Box 等第三方工具，讓你可以從 Slack 管理工作和流程，還可以使用範本快速開始。 深入瞭解自動化
範本適用於 Box：
*工作流程建立工具僅適用於付費方案
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