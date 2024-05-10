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Box File Picker

更多在 Slack 中使用 Box 的方式

使用工作流程建立工具進行自動化

有了工作流程建立工具*，不必撰寫任何程式碼，就能自動執行例行流程。在工作流程中加入 Box 等第三方工具，讓你可以從 Slack 管理工作和流程，還可以使用範本快速開始。 深入瞭解自動化

範本適用於 Box：

Box Sign 簽名請求

使用 Slack 向人員傳送要透過 Box Sign 範本簽名的文件

建立新的 Box 資料夾

填寫表單並在 Box 中新建資料夾

*工作流程建立工具僅適用於付費方案