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Bloomberg Vault for Slack
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說明
權限
安全性與合規性
Seamlessly capture and archive all Slack communication into Bloomberg Vault for regulatory compliance. Apply policy management, archiving and governance to your Slack data captured into Bloomberg Vault.
Bloomberg Vault for Slack 可以檢視：
關於你的工作空間的內容與資訊
Bloomberg Vault for Slack 可以執行：
針對貴組織管理 Slack
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
Bloomberg LP.
總公司位置
美國
服務條款
https://www.bloomberg.com/notices/
隱私權與資料控管
資料保留政策
https://www.bloomberg.com/professional/products/compliance/vault/
資料封存與移除政策
https://www.bloomberg.com/professional/products/compliance/vault/
資料儲存政策
https://www.bloomberg.com/professional/products/compliance/vault/
資料中心位置
美國
應用程式/服務具有子處理器
no
應用程式/服務使用大型語言模型 (LLM)
no
認證與合規性
資料刪除請求程序
as per retention specified by clients.
https://www.bloomberg.com/professional/support/customer-support/
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
以下提供者支援單一登入 (SSO)
SSO
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
yes
具有專屬的安全性團隊
yes
請聯絡相關人員以解決安全性問題
bmail_comp@bloomberg.net
漏洞揭露計畫
yes
漏洞揭露計畫網址
https://www.bloomberg.com/professional/support/customer-support/
漏洞揭露計畫涵蓋 Slack 應用程式
yes
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
使用權杖輪替
no