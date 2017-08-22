瀏覽應用程式
登入以安裝
深入瞭解
MakeLeaps
登入以安裝
深入瞭解
說明
權限
安全性與合規性
Send selected MakeLeaps events to Slack channels.
業務効率化を目指す中小企業に積極的に導入されている「メイクリープス」は、シンプルで直感的なインターフェースで、見積書や請求書を効率良く作成・送付できます。日々の営業活動や毎月の経理業務に必要不可欠な帳票をクラウド上で一元管理できます。MakeLeapsの操作履歴をSlack上に表示することで、帳票作業のアップデートを随時確認できるようになります。オープンな情報共有が仕事の効率を高め、社内業務のボトルネックを最小限に抑えます。
対象プラン：法人プラン、無料トライアル期間中、またはML4SF全プラン
MakeLeapsのSlack連携機能では、
● 指定されたイベント*が発生する度にチャンネルに通知されます
● 通知されるイベントは、Slackチャンネルごとに細かく設定することができます
● Slack上から該当書類の表示画面へワンクリックで移ることができます
*指定することができるイベント
郵送依頼の投函完了通知、指定した書類の編集・承認・送付などの作業アップデート、Slackの設定変更など、詳しくは以下のマニュアルをご参照ください。
https://www.makeleaps.jp/makeleapsマニュアル/slack連携機能を使う/#edit_added_slack_channel
MakeLeaps 可以執行：
在頻道與對話中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
MakeLeaps Corporation
總公司位置
日本
服務條款
https://www.makeleaps.jp/%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a6%8f%e7%b4%84/
隱私權與資料控管
資料保留政策
物理的なセキュリティー：ユーザー・データを保管しているハードウェアへの 不正アクセスを防⽌するため、様々なセキュリティー規則が導⼊されていま す。これには⽣体認証を⽤いたサーバー・ルームへのアクセス管理や、24 時 間体制でのセキュリティー・スタッフの配置などが含まれます。ハードウェア がサービスに利⽤されなくなった場合には、データ・ストーレッジは厳格なセ キュリティー基準のもとに廃棄されます。
資料封存與移除政策
データの削除およびバックアップ ⾃社のビジネス・アカウントを削除すると、過去に作成された全てのデータは削除さ れます。ただし、バックアップ・データは削除されません。 バックアップは継続的に取得され、最低 5 年間保管されます。バックアップ・データ は全て暗号化された状態で保存され、実働環境のサーバとは物理的に別のデータ・セ ンターへ保管されます。 バックアップ・ファイルからの復元プロセスは、⾃動化されたテストにより定期的に 確認されます。
資料儲存政策
物理的なセキュリティー：ユーザー・データを保管しているハードウェアへの 不正アクセスを防⽌するため、様々なセキュリティー規則が導⼊されていま す。これには⽣体認証を⽤いたサーバー・ルームへのアクセス管理や、24 時 間体制でのセキュリティー・スタッフの配置などが含まれます。ハードウェア がサービスに利⽤されなくなった場合には、データ・ストーレッジは厳格なセ キュリティー基準のもとに廃棄されます。
應用程式/服務具有子處理器
yes
子處理器指南
https://www.makeleaps.jp/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%bc/
認證與合規性
資料刪除請求程序
We have a self-service interface that allows users to delete their data from our system.
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
no
具有專屬的安全性團隊
no
請聯絡相關人員以解決安全性問題
support@makeleaps.com
漏洞揭露計畫
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
yes
使用權杖輪替
no