Send selected MakeLeaps events to Slack channels.業務効率化を目指す中小企業に積極的に導入されている「メイクリープス」は、シンプルで直感的なインターフェースで、見積書や請求書を効率良く作成・送付できます。日々の営業活動や毎月の経理業務に必要不可欠な帳票をクラウド上で一元管理できます。MakeLeapsの操作履歴をSlack上に表示することで、帳票作業のアップデートを随時確認できるようになります。オープンな情報共有が仕事の効率を高め、社内業務のボトルネックを最小限に抑えます。対象プラン：法人プラン、無料トライアル期間中、またはML4SF全プランMakeLeapsのSlack連携機能では、● 指定されたイベント*が発生する度にチャンネルに通知されます● 通知されるイベントは、Slackチャンネルごとに細かく設定することができます● Slack上から該当書類の表示画面へワンクリックで移ることができます*指定することができるイベント郵送依頼の投函完了通知、指定した書類の編集・承認・送付などの作業アップデート、Slackの設定変更など、詳しくは以下のマニュアルをご参照ください。