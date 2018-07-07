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wat
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說明
功能
權限
安全性與合規性
This is for those times when only the word "WAT?!?!" and a giant inflatable rubber ducky can truly express how you feel. Sometimes when the chips are down you can only really express your confusion with a large inflatable duck saying wat.
wat 可以執行：
在你的工作空間中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
Ian Carey
總公司位置
愛爾蘭
服務條款
http://slackwat.azurewebsites.net/privacy
隱私權與資料控管
資料保留政策
We do not store any user data.
資料封存與移除政策
We do not store any user data.
資料儲存政策
We do not store any user data.
應用程式/服務具有子處理器
no
認證與合規性
資料刪除請求程序
We store no data.
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
no
具有專屬的安全性團隊
no
請聯絡相關人員以解決安全性問題
ian@iancarey.ie
漏洞揭露計畫
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
使用權杖輪替
no