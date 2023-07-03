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クラウドサイン
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說明
權限
安全性與合規性
クラウドサインで送信した契約書のステータスをSlackで把握できます。
クラウドサインアプリでできること：
クラウドサインで送信した契約書が関係者によって同意された際に通知を送信
クラウドサインで送信した契約書が関係者によって却下された際に通知を送信
クラウドサインで送信した契約書が締結完了された際に通知を送信
開発者へのお問い合わせはこちらまでご連絡ください :
contact@cloudsign.jp
クラウドサイン 可以執行：
在頻道與對話中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
Bengo4.com, Inc.
總公司位置
日本
服務條款
https://www.cloudsign.jp/tos
隱私權與資料控管
資料保留政策
当社は、Slackからお客様の個人情報を取得しません。
資料封存與移除政策
当社は、Slackからお客様の個人情報を取得しません。
資料儲存政策
当社は、Slackからお客様の個人情報を取得しません。
應用程式/服務具有子處理器
no
認證與合規性
資料刪除請求程序
当社は、Slackからお客様の個人情報を取得しません。
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
以下提供者支援單一登入 (SSO)
Okta, OneLogin, ActiveDirectory and any SAML IdP
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
yes
具有專屬的安全性團隊
yes
請聯絡相關人員以解決安全性問題
contact@cloudsign.jp
漏洞揭露計畫
no
漏洞揭露計畫涵蓋 Slack 應用程式
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
使用權杖輪替
no