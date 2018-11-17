Integración de ChatCompose con Slack para los usuarios registrados de Chat Compose. ChatCompose es una plataforma para crear chatbots que asisten a los equipos de atención al cliente con respuestas automáticas a las preguntas más comunes. Los chatbots de ChatCompose son asistentes virtuales que toman las solicitudes de los clientes/usuarios/empleados en el primer nivel, para después filtrar y calificar las conversaciones que requieren de atención humana. De esta manera los equipos de soporte técnico, atención al cliente y recursos humanos se pueden centrar sólo en las solicitudes que no pueden ser respondidas por una máquina. Modo de uso: Puedes enviar un mensaje directamente a la aplicación para obtener respuestas o puedes agregarla a los canales y mencionarla (@nombreapp mensaje) con un mensaje para obtener una respuesta de tu chatbot de ChatCompose.