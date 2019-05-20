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Nicocale
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權限
安全性與合規性
ニコカレでできること
1. Slackのアカウントでアプリにログインします
2. 「今日のキモチ」をEmojiで登録することができます
3. 登録したキモチをカレンダー形式で見ることができます
4. 登録したキモチはステータスメッセージとしてSlackに設定できます
5. 日々のキモチの推移を確認し、よりよいチームを形成していきましょう
アプリはこちらから：
https://nicocale.app
開発者へのお問い合わせは
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBSlQiP55vjp8MTmd8X3GVNn_aWIkToagXXgDfaGRKJZ1RNg/viewform
もしくは
https://twitter.com/mao_sum
こちらからお願いいたします。
Nicocale 可以檢視：
關於你的內容與資訊
關於頻道與對話的內容與資訊
Nicocale 可以執行：
以你的身分執行動作
在頻道與對話中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
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隱私權與資料控管
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安全性
使用權杖輪替
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