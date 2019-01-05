GiftChatは、ピアボーナスを絵文字で簡単に送りあえるSlackAppです。使い方は、感謝の気持ちを送りたい相手に、メッセージと:gift:を送るだけ！
例:
@佐藤太郎 例の件、ほんとにありがとう！ :gift::gift::gift:は1日5個まで送れます。
また、チーム内の現在の獲得ランキングが見れるので、チームで一番貢献している人がわかります。`@giftchat rank`貯まった:gift:は、チーム毎に設定したご褒美と交換できる予定です。（現在開発中）---
This is super easy peer-bonus Slack App.You mention someone who you want to give :gift:, and add your message and :gift:, then you can send :gift: to him/her.
for example:
@jack Thank you very much for that! :gift::gift:You have 5 :gift: a day.
You can also view the Acquisition rankings by hitting
@giftchat rank.You will be able to get some rewards that you set up for your team using your point. (under developing...)Enjoy!