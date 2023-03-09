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クロジカ
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說明
權限
安全性與合規性
□ このアプリでできること
- クロジカスケジュール管理に登録されている予定のリマインダーをSlack上で受信できます。Slackで作業中も重要な予定をリアルタイムに把握することができ、Slackとクロジカスケジュール管理がシームレスに繋がることにより仕事の効率化に貢献します。
□ 連携方法
クロジカスケジュール管理のアカウントが必要となります（無料トライアル中も利用可能です）。Slack連携の機能に対して別途費用などはかかりません。また、Slackとクロジカスケジュール管理のユーザーアカウントの紐付けは「メールアドレス」で行います。
詳しい連携方法については下記のページをご覧ください。
https://kurojica.com/schedule/slack/
クロジカ 可以檢視：
關於頻道與對話的內容與資訊
關於你的工作空間的內容與資訊
クロジカ 可以執行：
在頻道與對話中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
kurojica,Inc.
總公司位置
日本
服務條款
https://kurojica.com/schedule/terms/
隱私權與資料控管
資料保留政策
We hold data such as slack team name and Access Token for binding accounts with our system and Slack.
資料封存與移除政策
Completely delete data by canceling.
資料儲存政策
Only accessible to authenticated users.
資料中心位置
日本
資料託管公司
AWS
應用程式/服務具有子處理器
no
應用程式/服務使用大型語言模型 (LLM)
no
認證與合規性
資料刪除請求程序
Please contact us at the email address below. support-saas@kurojica.com
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
no
具有專屬的安全性團隊
no
請聯絡相關人員以解決安全性問題
support-saas@kurojica.com
漏洞揭露計畫
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
使用權杖輪替
no