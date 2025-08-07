Pesquisas e Performance

隱私權與資料控管

資料保留政策 A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS: (i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade; (ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br ; ou, (iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória; (iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.

資料封存與移除政策 A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS: (i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade; (ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br ; ou, (iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória; (iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.

資料儲存政策 A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS: (i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade; (ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br ; ou, (iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória; (iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.

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