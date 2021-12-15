Lookout SSE

資料保留政策
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
資料封存與移除政策
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
資料儲存政策
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.