Lookout SSE (formerly CipherCloud) for Slack provides data compliance rules, deep visibility, adaptive access controls, UEBA, encryption, advanced reporting with the investigation. Enterprise can enforce security policies and compliance regulations across Slack Org through malware protection, DLP controls, visibility, control of public sharing, access control to sensitive data, reporting of complete user and device activity. Our solution allows granular policy enforcement at Org, Workspace, or Channel level. Protect sensitive data with 100+ inbuilt advanced DLP templates and malware engines. Restrict data leakage through public links and external channel members. Existing historic data and files in your Slack org can be scanned and protected with the Lookout CASB solution. A paid account is required to use the Lookout CASB app.

Enable DLP and protection for all major clouds from a single platform in any mode.

Lookout CASB platform provides:

Data-Security Centric CASB solution

Cloud Governance with Deep Visibility

Zero Trust Architecture

Secure Cloud Adoption