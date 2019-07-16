資料保留政策
当社は、利用者の本サービスの利用期間（トライアル利用期間を含みます。）及び退会（トライアル利用終了を含みます。）後最長２ヶ月間、当該利用者の個人情報を含む利用者情報等を保存するものとします。ただし、法令により個人情報の保存期間についてより短い期間が定められている場合、当該期間中に限り保存するものとします。
プライバシーポリシーの第４条をご確認ください。
https://www.raku-ro.com/privacy
資料封存與移除政策
お客様のデータは、以下の通り、退会後一定期間経過後に削除されます。
登録ユーザーが本サービスを退会した場合、当社は、退会日の翌月10営業日（登録ユーザーが本サービスを退会した日を含む）より遅くとも10営業日後に、登録ユーザーのアカウント、連携データ、その他本サービスの利用を通じて登録ユーザーが取得した情報（登録情報を含みますが、これに限定されません。以下総称して「アカウントデータ」といいます。）の削除手続き（以下「削除手続き」といいます。）を開始するものとし、当社は削除手続き開始日から50日以内にアカウントデータを削除するものとします。
利用規約の第11条をご確認ください。
https://www.raku-ro.com/terms
資料儲存政策
・毎日フルバックアップを取得し、複数のデータセンターに保管しています。バックアップデータは暗号化して保存し、アクセスは特定の担当者のみに制限しています。
・バックアップデータは20日間保管します。
・アップロードされたファイルは暗号化（SSE-S3）して保存します。パスワードやアクセストークンなど、特に機密性の高い情報は、アプリケーションレベルで不可逆的に暗号化（ハッシュ化）された上で保存します。システムとのインターネット通信はSSL通信（SHA256）により暗号化されています。