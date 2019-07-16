お客様のデータは、以下の通り、退会後一定期間経過後に削除されます。 登録ユーザーが本サービスを退会した場合、当社は、退会日の翌月10営業日（登録ユーザーが本サービスを退会した日を含む）より遅くとも10営業日後に、登録ユーザーのアカウント、連携データ、その他本サービスの利用を通じて登録ユーザーが取得した情報（登録情報を含みますが、これに限定されません。以下総称して「アカウントデータ」といいます。）の削除手続き（以下「削除手続き」といいます。）を開始するものとし、当社は削除手続き開始日から50日以内にアカウントデータを削除するものとします。 利用規約の第11条をご確認ください。