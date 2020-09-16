「Refcome Teams」は自分が一緒に働きたいと思う人を発掘し、会社の同僚と協力しながら採用を成功させるリファラル採用プラットフォームです。

転職意欲が高い人は誰か、同僚はどのような人と一緒に働きたいと思っているかなど、様々な軸で一緒に働きたい人を発掘することができます。

自分で前職の同僚を追加したり、自分が一緒に働きたいと思っている、そのほか自分につながりのある人を追加して、同僚に協力を仰ぐこともできます。