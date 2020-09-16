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Refcome Teams
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說明
權限
安全性與合規性
「Refcome Teams」は自分が一緒に働きたいと思う人を発掘し、会社の同僚と協力しながら採用を成功させるリファラル採用プラットフォームです。
転職意欲が高い人は誰か、同僚はどのような人と一緒に働きたいと思っているかなど、様々な軸で一緒に働きたい人を発掘することができます。
自分で前職の同僚を追加したり、自分が一緒に働きたいと思っている、そのほか自分につながりのある人を追加して、同僚に協力を仰ぐこともできます。
Refcome Teams 可以檢視：
關於頻道與對話的內容與資訊
關於你的工作空間的內容與資訊
Refcome Teams 可以執行：
在頻道與對話中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
株式会社ウィルオブ・パートナー
總公司位置
日本
服務條款
https://refcome.team/terms
隱私權與資料控管
資料保留政策
https://jp.refcome.com/privacy
https://jp.refcome.com/terms
株式会社ウィルオブ・パートナー、顧客が当サービスを利用停止、または顧客が削除を要求しない限り、顧客データを保持し続けます。
資料封存與移除政策
https://jp.refcome.com/privacy
株式会社ウィルオブ・パートナーは、顧客が当サービスを利用停止、または顧客が削除を要求した場合に顧客データの削除に応じます。個人データの削除をご希望の場合は、 ptn-privacy@willof.co.jp にご連絡ください。
資料儲存政策
https://jp.refcome.com/privacy
株式会社ウィルオブ・パートナーは、個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止しています。 また、個人情報を取り扱う機器、情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。
應用程式/服務具有子處理器
no
應用程式/服務使用大型語言模型 (LLM)
no
認證與合規性
資料刪除請求程序
E-mail ptn-privacy@willof.co.jp
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
no
具有專屬的安全性團隊
no
請聯絡相關人員以解決安全性問題
support@refcome.com
漏洞揭露計畫
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
使用權杖輪替
no