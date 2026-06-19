資料保留政策
GeekNews는 앱 운영에 필요한 최소한의 Slack 설치 정보만 보관합니다. 여기에는 Slack 워크스페이스 식별자, 설치자가 선택한 채널 정보, incoming webhook URL, 설치 상태, 운영 및 오류 진단 로그가 포함될 수 있습니다.
이 정보는 앱이 설치되어 있는 동안 보관하며, 앱 제거 또는 삭제 요청 후에는 법령상 더 긴 보관이 필요한 경우를 제외하고 최대 7일 안에 삭제합니다.
GeekNews는 Slack 메시지 본문, 파일, 비공개 채널 기록, DM, 워크스페이스 대화 내용 또는 사용자가 Slack 안에서 생성한 콘텐츠를 읽거나 수집하거나 보관하지 않습니다.
資料封存與移除政策
고객이 Slack 워크스페이스에서 GeekNews 앱을 제거하거나 데이터 삭제를 요청하면, GeekNews는 저장된 Slack 설치 기록을 7일 안에 삭제합니다. 삭제 대상에는 incoming webhook URL, 선택된 채널 정보, 설치 상태 정보가 포함됩니다.
백업에 남아 있는 사본은 일반 백업 보관 주기와 함께 제거됩니다. 앱이 이미 Slack 채널에 게시한 메시지는 고객의 Slack 워크스페이스에 남아 있으며, 해당 메시지의 보관 및 삭제는 고객의 Slack 보관 정책을 따릅니다.
데이터 삭제 요청은 GeekNews 지원 이메일(news@hada.io)로 보낼 수 있습니다.
資料儲存政策
GeekNews는 Slack 앱 설치 정보를 접근 권한이 제한된 운영 시스템에 저장합니다. 해당 정보에는 승인된 운영 담당자만 접근할 수 있습니다.
데이터 전송에는 HTTPS/TLS를 사용합니다. incoming webhook URL 같은 민감한 설치 정보는 GeekNews 업데이트를 설치 시 선택한 Slack 채널로 전달하는 목적에만 사용합니다.
GeekNews는 Slack 메시지 기록, 파일, DM, 비공개 채널 기록 또는 워크스페이스 대화 내용을 저장하지 않습니다.
資料託管詳細資料
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