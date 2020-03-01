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Geppo（ゲッポウ）
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說明
權限
安全性與合規性
従業員のコンディション発見ツール「Geppo（ゲッポウ）」は、毎月3問の簡単なアンケートで、今までの組織サーベイでは実現できなかった人事課題の解決や、ストレスフリーな働き方改善を実現します。
このアプリでは、毎月の回答案内、回答催促を、メールだけでなくSlackでも通知できるようになります。
Geppoの詳しい情報は、
https://geppo.jp
をご覧ください。
Geppo（ゲッポウ） 可以檢視：
關於頻道與對話的內容與資訊
關於你的工作空間的內容與資訊
Geppo（ゲッポウ） 可以執行：
在頻道與對話中執行動作
下載安全性與合規性資訊
下載 CSV
請參閱詳細資料，以深入瞭解此應用程式的安全性做法。若要深入瞭解如何針對你的工作空間評估應用程式，請造訪我們的
說明中心。
一般
開發人員
Recruit Co., Ltd.
總公司位置
日本
服務條款
https://cdn.p.recruit.co.jp/terms/gep-t-1001/index.html
隱私權與資料控管
資料保留政策
本アプリへの返信データはGeppoでは一切保存しません。
資料封存與移除政策
N/A
資料儲存政策
N/A
應用程式/服務具有子處理器
no
認證與合規性
資料刪除請求程序
このアプリが保持するデータの削除については、所属企業のGeppo管理者にお問い合わせください。
HIPAA 規範
no
儘管此應用程式可能符合 HIPAA 規定，但 Slack 並未與任何第三方應用程式提供者 (包含 Slack Marketplace 中的提供者) 簽訂商業夥伴協議，因此你有責任在啟用應用程式前，先確認提供者是否符合規範，並簽署適當的協議。
安全性
支援安全性聲明標記語言 (SAML)
no
具有專屬的安全性團隊
no
請聯絡相關人員以解決安全性問題
support@geppo.jp
漏洞揭露計畫
no
程式異常回報獎勵計畫
no
需要第三方授權/連線
no
使用權杖輪替
no