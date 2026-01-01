Schnellere Geschäftskommunikation beginnt in Slack

Vernetze dein Team, setze Projekte auf und arbeite über Chat, Sprache und Video zusammen. Slack vereinfacht die Kommunikation mit den Personen, mit denen du zusammenarbeitest.

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So funktioniert es

Die Vorteile vergleichen

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Unbegrenztes Messaging
Audio- und Video-Meetings
Integrationen und andere Tools
KI-gestützte Arbeit
Einmaliges Anmelden (Single Sign-On, SSO)
Administrator:innen-Tool
Benutzer-Management
Kostenlos

0 USD

für immer kostenlos
Jetzt loslegen
90 Tage Nachrichtenverlauf
Jede in Slack gesendete Nachricht wird 90 Tage gespeichert und ist vollständig durchsuchbar. Durch ein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan erhältst du Zugriff auf die Nachrichten und Dateien der letzten 12 Monate sowie auf zusätzliche Einstellungen zur Datenaufbewahrung.
1:1
Arbeite mit Slack Huddles über Audio- und Video-Meetings (mit Bildschirmfreigabe) in Echtzeit zusammen.
10
Wähle aus über 2.600 Apps im Slack Marketplace die aus, die dir bei deiner Arbeit helfen – z. B. Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT und mehr.
KI-gestützte Arbeit
Einmaliges Anmelden (Single Sign-On, SSO)
Datenexporte
SCIM-Zugriffsrechte
Pro

8,75 USD

pro Benutzer:in/Monat bei monatlicher Zahlung
7,25 USD pro Benutzer:in/Monat bei jährlicher Zahlung
Unbegrenzt
Jede in Slack geteilte Nachricht, Datei und Unterhaltung wird gespeichert und ist vollständig durchsuchbar, sodass du schneller findest, was du brauchst, und dich auf den aktuellen Stand bringen kannst.
Gruppe
Arbeite mit Slack Huddles über Audio- und Video-Meetings (mit Bildschirmfreigabe) in Echtzeit zusammen.
Unbegrenzt
Wähle aus über 2.600 Apps im Slack Marketplace die aus, die dir bei deiner Arbeit helfen – z. B. Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT und mehr.
Zusammenfassungen von Unterhaltungen durch KI
Informiere dich mit nur einem Klick über Channels und Threads. Lass dir eine umfassende Übersicht deiner Meetings erstellen – einschließlich Transkript sowie den wichtigsten Punkten und Aktionselementen.
OAuth mit Google
Melde dich bei Slack mit Google an, um noch mehr Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.
Datenexporte
SCIM-Zugriffsrechte
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Business+
3 Monate lang 50 % Rabatt*

189 USD

pro Benutzer:in/Monat bei monatlicher Zahlung
15 USD pro Benutzer:in/Monat bei jährlicher Zahlung
Unbegrenzt
Jede in Slack geteilte Nachricht, Datei und Unterhaltung wird gespeichert und ist vollständig durchsuchbar, sodass du schneller findest, was du brauchst, und dich auf den aktuellen Stand bringen kannst.
Gruppe
Arbeite mit Slack Huddles über Audio- und Video-Meetings (mit Bildschirmfreigabe) in Echtzeit zusammen.
Unbegrenzt
Wähle aus über 2.600 Apps im Slack Marketplace die aus, die dir bei deiner Arbeit helfen – z. B. Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT und mehr.
KI-Suchen, KI-Erstellung von Workflows, tägliche Übersichten und Datei-Zusammenfassungen
Mit KI in Slack erhältst du sofortige Antworten, indem du einfach eine Frage in die Suche eingibst, Workflows aus einem einzigen Prompt erstellst und mit KI-gesteuerten Übersichten schnell auf den neuesten Stand kommst.
SAML-basiert
Richte einen IdP deiner Wahl zur Anmeldung bei Slack ein, um zusätzliche Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Wähle aus bis zu 12 SSO-Konfigurationen aus, darunter OneLogin, Google, Microsoft Azure und Okta.
Datenexporte
Workspace-Inhaber:innen und -Admins können Daten aus allen Channels und Unterhaltungen, einschließlich Geschlossener Channels und Direktnachrichten, exportieren, sofern dies erforderlich und gesetzlich zulässig ist.
SCIM-Zugriffsrechte
Slack unterstützt die Zuteilung von Zugriffsrechten mit dem SCIM-Standard (System for Cross-domain Identity Management). Du brauchst eine Verbindungs-App mit einem unserer unterstützten Identitäts-Provider, um die Zugriffsrechte verwenden zu können.
*Es gelten die Geschäftsbedingungen

Alles, was du für Kommunikation und Unterhaltungen brauchst, an einem Ort

Slack wurde so entwickelt, dass Kommunikation so effizient wie möglich abläuft. Du kannst dich in einem Team-Channel unterhalten, die Seitenleiste in einer Direktnachricht nutzen und sogar in einem Huddle deinen Bildschirm teilen. (Mit E-Mails geht das nicht.)

Auch externe Partner:innen sind Teammitglieder. Mit Slack Connect kannst du beliebige Personen außerhalb deiner Org. in deine Channels aufnehmen und so in Echtzeit mit ihnen zusammenarbeiten.

Eine Kollaborations-App, die von überall aus funktioniert

Mit Slack können alle in deinem Unternehmen unabhängig vom Arbeitsort kommunizieren und Nachrichten senden, ohne das Gefühl der engen Zusammenarbeit zu verlieren, selbst wenn sie weit voneinander entfernt arbeiten.

Mit Personen außerhalb deines Unternehmens in Slack kommunizieren

Auch externe Partner:innen sind Teammitglieder. Mit Slack Connect kannst du beliebige Personen außerhalb deiner Org. in deine Channels aufnehmen und so in Echtzeit mit ihnen zusammenarbeiten.

OpenAI

„Slack spielt bei der Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit anderen und für das Arbeitstempo eine zentrale Rolle und ist für den Beziehungsaufbau mit unseren Kund:innen unverzichtbar. Wir nutzen Slack täglich.“

Brad Lightcap
COO, OpenAI
Jetzt loslegenKundengeschichte lesen

Große und kleine Teams kommunizieren in Slack

  • 85 %

    der Benutzer:innen sagen, dass Slack die Kommunikation verbessert hat*Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „Slack: Total Economic Impact™ für Tech-Teams“, Forrester, 2020

  • 86 %

    finden, dass sie jetzt besser ortsunabhängig arbeiten können*Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „Slack: Total Economic Impact™ für Tech-Teams“, Forrester, 2020

  • 88 %

    fühlen sich besser mit ihren Teams vernetzt**Wertangaben erfolgen mit Risikoanpassung als Zeitwert über drei Jahre. „Slack: Total Economic Impact™ für Tech-Teams“, Forrester, 2020

Häufig gestellte Fragen

Slack ermöglicht eine einfachere, besser organisierte Form des Arbeitens. Anstatt endlose E-Mail-Unterhaltungen verfolgen zu müssen, wird die Arbeit in Slack in Channels organisiert: flexible Umgebungen für alle Leute, Tools und Dateien, die du benötigst, um deine Arbeit zu erledigen. Im Gegensatz zu E-Mails, bei denen Nachrichten schnell verloren gehen, kannst du in Slack einzelne Personen gezielt mit einer Benachrichtigung ansprechen, wenn du eine schnelle Antwort benötigst. Slack lässt sich auch mit deinen meistgebrauchten Arbeits-Tools verknüpfen, was mit E-Mail einfach nicht möglich ist. Hier findest du zusätzliche Gründe dafür, auf Slack umzustellen.

Direktnachrichten zwischen zwei oder mehreren Mitgliedern sind standardmäßig privat. Diese Chats werden in separaten Gruppen unter „Direktnachrichten“ unterhalb der Liste der Geschlossenen und Offenen Channels auf der linken Seite des Slack-Fensters aufgelistet.

Mit Slack Connect kannst du Personen außerhalb deines Unternehmens zu Direktnachricht-Unterhaltungen einladen, die dann genauso funktionieren wie normale Direktnachrichten in Slack. Sobald eine Einladung gesendet und angenommen wurde, kannst du mit einer Person aus einem anderen Unternehmen Nachrichten austauschen.

Damit die Direktnachrichten-Unterhaltung starten kann, muss dein Unternehmen Slack im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos nutzen. Für das Annehmen einer Einladung zur Direktnachricht reicht jedoch ein kostenloses Abo aus.

In Slack werden Unterhaltungen in Channels organisiert, in denen alle, die Zugriff darauf haben, Ideen austauschen, Entscheidungen treffen und Projekte vorantreiben können. Hierdurch wird die Arbeit von Teams beschleunigt, und sie bleiben stets auf demselben Stand, egal wo sie sich gerade aufhalten.

Mit Slack Connect kannst du darüber hinaus deine Kommunikation mit Partnerunternehmen, Anbietenden, Kund:innen usw. effektiver gestalten, indem du deine Unterhaltungen direkt in Slack einbindest.

Sehr gute Frage. Mit Slack kann dein Unternehmen auf ganz neue Art kommunizieren. Mit Slack gehören E-Mails der Vergangenheit an, denn die Kollaborationsplattform ist schneller, geordneter und sicherer. Anstelle von langen E-Mail-Ketten ist deine gesamte Kommunikation in Channels organisiert, die einfach zu erstellen und zu durchsuchen sind und denen du leicht beitreten kannst. Wenn es für alle Arbeitsabläufe und Prozesse in deinem Unternehmen einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können. Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.

Gruppenchats zwischen dir und den Empfänger:innen sind geschlossen. Stelle sie dir wie ein privates Gespräch vor, das zwei Personen in einem kleinen Raum führen.

In Channels kannst du die richtigen Personen an einem Ort zusammenbringen und auf ein gemeinsames Ziel ausrichten. Channels können offen oder geschlossen sein, und jedes Mitglied, das einem Channel hinzugefügt wird, kann ganz einfach nachlesen, welche Nachrichten bisher versendet wurden, um auf den neuesten Stand zu kommen.

*Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 2.707 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (Dezember 2021)

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