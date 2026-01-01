In Slack werden Unterhaltungen in Channels organisiert, in denen alle, die Zugriff darauf haben, Ideen austauschen, Entscheidungen treffen und Projekte vorantreiben können. Hierdurch wird die Arbeit von Teams beschleunigt, und sie bleiben stets auf demselben Stand, egal wo sie sich gerade aufhalten.



Mit Slack Connect (verfügbar bei kostenpflichtigen Plänen) kannst du darüber hinaus deine Kommunikation mit Partnerunternehmen, Anbietenden, Kund:innen usw. effektiver gestalten, indem du deine Unterhaltungen direkt in Slack einbindest.