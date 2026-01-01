Warum ist Slack besser als E-Mails?
Im Vergleich zwischen Slack und E-Mail hat Slack die Nase vorn, weil es alles zusammenbringt, was ein modernes Unternehmen zum Erledigen seiner Aufgaben benötigt.
E-Mails funktionieren zwar – aber sie stoßen an ihre Grenzen
E-Mail ist nützlich für das Senden und Empfangen von Informationen. Slack bietet eine intuitive Plattform, um all die anderen Dinge zu erledigen, die nötig sind, um die Arbeit voranzubringen. Slack ist eine vielfältige Schnittstelle für Zusammenarbeit, transparente Dateifreigabe und App-Integrationen, die gleichzeitig die Produktivität durch KI fördert.
„Du kannst kein gutes Gespräch per E-Mail führen – das ist einfach nicht schnell genug. In Slack-Channels haben wir gemeinsam die Möglichkeit, alltägliche Management-Themen einfach zu besprechen. Das ist von unschätzbarem Wert.“
Vorteile von Slack im Vergleich zu E-Mails
Slack ist nicht nur ein Tool zum Versenden von Nachrichten. Vielmehr arbeiten dort alle deine Teams, Tools, Kunden und Partnerunternehmen reibungslos zusammen – egal, wo und wann ihr arbeitet.
TRANSPARENZ
Wenn deine Teams in Slack arbeiten, werden alle Unterhaltungen, Dateien und Apps zu nützlichem Kontext, der von Menschen und KI durchsucht werden kann. Es ist nicht mehr nötig, einen Stapel von E-Mails an die neue Person weiterzuleiten, die zum Projekt dazustößt.
ZUSAMMENARBEIT
Dateifreigabe, Anrufe, Video- und Sprachnachrichten und viele weitere Funktionen sind alle in Slack integriert – zusammen mit Echtzeit-Nachrichten, sodass deine Teams ganz nach ihren Vorlieben wirklich zusammenarbeiten können. Zudem bringt Slack interne und externe Teams über Standorte, Zeitzonen und Arbeitsweisen hinweg zusammen, anstatt die Arbeit auf die Kommunikation zwischen E-Mail-Silos zu beschränken.
INTEGRATIONEN
Verbinde mehr als 2.600 Apps mit Slack – von deinem Kalender bis hin zu täglich verwendeten Tools – so vergisst du nie wieder einen Anhang.
VERWALTUNG
Bringe die Agenten in Salesforce und deine bevorzugten Apps in einem Betriebssystem für die Arbeit zusammen, damit sie für dich die Arbeit erledigen können.
AUTOMATISIERUNG
In Slack kannst du Routine-Meetings und Aufgaben wie Team-Check-ins, Genehmigungen und Anfragen in automatisierte Workflows umwandeln, durch die es weniger mühsames Hin und Her gibt.
SICHERHEIT
Die Zusammenarbeit in E-Mails öffnet den Gefahren von Spam und Phishing Tür und Tor. Slack erfüllt die Sicherheits- und Compliance-Standards für sicheres Arbeiten auf Unternehmensniveau.
So wechselst du von E-Mails zu Slack
Registrieren
Erstelle in nur wenigen Minuten einen neuen Slack-Workspace. Die Erstellung ist kostenlos – egal, wie groß dein Team ist.
Lade deine Kolleg:innen ein
Slack ist mit anderen gemeinsam noch besser (alleine würdest du dich vermutlich langweilen), und du kannst ganz leicht dein Team einladen.
Mache da weiter, wo du aufgehört hast
Versuche doch einfach, E-Mails in Slack zu integrieren und die Unterhaltung dort fortzusetzen. Dein Team und deine Chefin bzw. dein Chef werden es dir danken.
5 Top-Tipps, um in Slack loszulegen
Ein Leitfaden zu Slack für erfahrene E-Mail-Benutzerinnen und -Benutzer
So kannst du E-Mails an Slack senden
So benutzt du Slack: deine Kurzanleitung
Häufig gestellte Fragen
In Slack werden Unterhaltungen in Channels organisiert, in denen alle, die Zugriff darauf haben, Ideen austauschen, Entscheidungen treffen und Projekte vorantreiben können. Hierdurch wird die Arbeit von Teams beschleunigt, und sie bleiben stets auf demselben Stand, egal wo sie sich gerade aufhalten.
Mit Slack Connect (verfügbar bei kostenpflichtigen Plänen) kannst du darüber hinaus deine Kommunikation mit Partnerunternehmen, Anbietenden, Kund:innen usw. effektiver gestalten, indem du deine Unterhaltungen direkt in Slack einbindest.
Ja. Die Sicherheit von Slack ist uns überaus wichtig. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Informationen in deinem Workspace sicher sind. Weitere Informationen darüber, wie wir den Schutz deiner Daten gewährleisten, findest du in unseren Sicherheitspraktiken.
Gruppendirektnachrichten können an bis zu neun Leute gleichzeitig gesendet werden. Gruppen-DMs eignen sich gut für einmalige Unterhaltungen, für die nicht die Meinung eines gesamten Channels erforderlich ist. Wenn du jedoch mehr als neun Leute beteiligen möchtest, dann richte einfach einen Channel ein.
Ja, mit Slack verbleibt deine gesamte Arbeitskommunikation – einschließlich deiner E-Mails – an einem Ort. Hier erfährst du, wie du E-Mails an Slack weiterleiten kannst.