Die Plattform, die das Gesundheitswesen voranbringt
Automatisiere manuelle Prozesse, optimiere Arbeitsabläufe und konzentriere dich wieder auf die Patient:innen – mit deiner HIPAA-konfigurierbaren Produktivitätsplattform.
Komplexität reduzieren und die Mitgliederzufriedenheit erhöhen
- Minimiere das Hin und Her beim Kommunizieren und die Engpässe bei der Genehmigung, die die Verwaltung von Ansprüchen erschweren
- Verbessere Lösungen bei der ersten Kontaktaufnahme, indem du selbst für die komplexesten Ansprüche einen schnellen, qualitativ hochwertigen Kundensupport bereitstellst.
- Gestalte den Vertriebszyklus effizienter, steigere so den Umsatz und entwickle neue Gewinnmöglichkeiten
- Verbessere den Umsatz und die Beziehungen in einem vertrauenswürdigen 360-Grad-Ökosystem mit Slack und Salesforce
28 %
schnellere durchschnittliche Bearbeitungszeit von Tickets*
Patient:innen betreuen und deine Teams unterstützen
- Biete Ärzt:innen, Krankenpfleger:innen und Spezialist:innen spezielle Orte für die Zusammenarbeit in Slack-Channels
- Verbessere die Gesundheitsergebnisse für Patient:innen und reduziere gleichzeitig die Kosten der Versorgung
- Reduziere den administrativen Aufwand durch Automatisierungen ohne Code in Workflow-Builder und vereinfache so Prozesse wie Genehmigungen und Autorisierungen
- Halte alle Beteiligten auf dem Laufenden mit integrierten Funktionen wie Huddles und integrierten Apps für Task-Management und Terminplanung
Lebensrettende Behandlungen schneller auf den Markt bringen
- Verbessere die Produktivität in den Bereichen Forschung, klinische Studien und Kommerzialisierung
- Integriere Forschungstools, Apps und Fachleute im gesamten Unternehmen und auf der ganzen Welt in sichere Slack Connect-Channels
- Vereinfache mit Slack Canvas die Koordination klinischer Studien über mehrere Prüfzentren und Partner:innen hinweg
- Kümmere dich um Onboarding, Unterstützung und Bindung von Spitzenkräften im Vertrieb, Kundenservice, Außendienst und in der Zentrale
Die Zukunft der Medizin in Echtzeit bereitstellen
- Verbessere die End-to-End-Prozesse der Hardware- und Softwareentwicklung durch Automatisierung und Integrationen
- Stelle sicher, dass die Teams während des Vertriebszyklus sowohl intern als auch mit Kund:innen problemlos kommunizieren können
- Stelle einen zuverlässigen Service über den gesamten Lebenszyklus der Produktnutzung bereit
Vereinfache mit Integrationen deinen Arbeitsalltag
Hole Apps zu Slack, um mit nur wenigen Klicks zu planen, zu koordinieren, zusammenzuarbeiten und vieles mehr.
Inspirierende Geschichten, intelligente Lösungen
Datenschutz bei Slack
Slack ist die Produktivitätsplattform für das Gesundheitsweisen
Wie OneOncology mit Slack innovativer ist
So vereinfacht Oscar Health mit Slack das Gesundheitswesen
Häufig gestellte Fragen
Mit Slack lassen sich Channels erstellen, die Fachleute aus der gesamten Praxis oder Organisation umfassen. Diese Channels können privat gehalten werden, damit nur die Dienstleistenden, die an bestimmten Patient:innen oder Fällen arbeiten, Zugriff auf die ausgetauschten Informationen haben. Informationen in sogenannten Geschlossenen Channels werden auch nicht in den Suchergebnissen angezeigt.
Mit Slack Connect lassen sich alle Vorteile der Arbeit in Slack auch auf Partner:innen, Lieferant:innen und andere Dritte ausdehnen, indem externe Benutzer:innen in bestimmte Channels eingeladen werden.
In Slack-Channels werden alle Unterhaltungen und Dokumente gespeichert, die während des gesamten Projekts ausgetauscht wurden, sodass sich neue Teammitglieder schnell einarbeiten und produktiv arbeiten können.
Wusstest du, dass E-Mails eine der häufigsten Quellen für Phishing und andere Sicherheitsverletzungen sind? Über Slack lassen sich private Gesundheitsinformationen (PHI) und andere sensible Informationen aus Kommunikationen heraushalten, deren Vertraulichkeit häufig verletzt wird.
Ja. Slack ist HIPAA-konfigurierbar, es kann also derart konfiguriert und verwaltet werden, dass die Sicherheit von PHI gewährleistet ist.