Stilisierte Klemmbretter und Stifte hängen über einem bunten Schreibtisch und Hintergrund.

Mit dem Task-Management in Slack auf Kurs bleiben

Durch die Verwaltung von Aufgaben und Prioritäten in Slack kannst du alle auf dem Laufenden halten und Projekte vorantreiben – ein To-do nach dem anderen.

Hier erfährst du, wie du Slack für das Task-Management nutzen kannst:

Integrationen

Einige der besten Task-Management-Apps für Slack

Slack lässt sich mit sämtlichen Arten von Task-Management-Apps integrieren – von denen, die du bereits nutzt, bis hin zu neuen Apps, die deinem Team helfen können, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Diese Apps können wichtige Erinnerungen, aktuelle Benachrichtigungen und mehr in Slack senden oder neue Aufgaben dort erstellen, wo du bereits mit deinem Team zusammenarbeitest.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
funkt-produkt-seite
Lisa Laurenz10:15 UhrHat jemand bemerkt, dass der Detailbereich langsam geladen wird?
Mamadou Achebe10:17 UhrDas ist nicht nur bei dir so, mir ist das vor einer Weile auch aufgefallen.
Lisa Laurenz10:17 UhrHast du etwas Zeit, dich damit zu beschäftigen?
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AsanaAPP10:19 UhrLisa Laurenz hat eine Aufgabe zugewiesen an:
Mamadou Achebe | Fällig am 17. März 2019
Hat jemand bemerkt, dass der Detailbereich langsam geladen wird?
Aufgabe in Asana anzeigen Weitere Aktionen ...
Nachricht an #funkt-produkt-seite
Vorgeschlagene Integrationen für das Task-Management:
TaskqueKyberWorkastWunderlistTrelloAirtableSmartsheetMeistertask
Alle Task-Management-Integrationen anzeigen

ORGANISATION

Team-Kommunikation an einem zentralen Ort

Die Arbeit in Slack geschieht an gemeinsam genutzten Orten, die als Channels bezeichnet werden. Unterhaltungen und Dateien, die mit deinen Aufgaben zusammenhängen, bleiben im richtigen Channel für dieses Projekt oder diese Initiative organisiert, sodass du dich auf bestimmte Aufgaben konzentrieren und deine Zeit nach Bedarf verwalten können.

A sample conversation discussing updated tasks
funkt-checkout
Michael Meyer9:17 UhrIch hab heute noch ein paar weitere Aufgaben zu erledigen, und dann sind wir bereit für das Test-Release morgen.
👍2
Lisa Laurenz9:29 UhrGleichfalls. Es gab eine geringfügige Änderung in der Designdatei für die Dankeschön-Seite. Kann jemand sicherstellen, dass sie aktualisiert wird?
Nikki Kroll9:30 UhrSchon dabei! Sollte in ein paar Minuten erledigt sein.
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WrikeAPP9:45 Uhr[Abgeschlossen] Design von Dankeschön-Seite aktualisieren
Aufgabe abgeschlossen
Nachricht an #funkt-checkout
Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

zum Organisieren von Aufgaben:
  • proj-kampagne-q4-2019

    Bei schnell laufenden Projekte behältst du den Überblick mit täglichen Check-ins zu laufenden Aufgaben.

  • funkt-checkout

    Große Teams bleiben auf dem Laufenden, indem sie bei langfristigen Projekten wie Produktfunktionen auf zentrale Channels zurückgreifen.

Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

zum Organisieren von Aufgaben:
  • proj-kampagne-q4-2019

    Bei schnell laufenden Projekte behältst du den Überblick mit täglichen Check-ins zu laufenden Aufgaben.

  • funkt-checkout

    Große Teams bleiben auf dem Laufenden, indem sie bei langfristigen Projekten wie Produktfunktionen auf zentrale Channels zurückgreifen.

Sichtbarkeit

Team-Kommunikation an einem zentralen Ort

Die Arbeit in Slack geschieht an gemeinsam genutzten Orten, die als Channels bezeichnet werden. Unterhaltungen und Dateien, die mit deinen Aufgaben zusammenhängen, bleiben im richtigen Channel für dieses Projekt oder diese Initiative organisiert, sodass du dich auf bestimmte Aufgaben konzentrieren und deine Zeit nach Bedarf verwalten können.

A sample conversation discussing front end engineering tasks
team-frontend
Stephan Zeis10:00 UhrHeute arbeite ich an:
> Bereigingungsaufgaben für CSS
> Warenkorb-Bugs
Ich bin blockiert bei:
> Updates für Winterschluss-Verkaufsseite (brauche endgültigen Text)
🔴1
Michael Meyer10:02 UhrIch bin heute den ganzen Tag mit #funkt-checkout-Aufgaben beschäftigt.
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Nikki Kroll10:03 UhrGleichfalls. Ich verschiebe die Aufgaben für #proj-aktions-codes-19, damit wir uns um den Feinschliff für das Release morgen kümmern können.
👍1
Nachricht an #team-frontend
Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

zum Organisieren von Aufgaben:
  • proj-kampagne-q4-2019

    Bei schnell laufenden Projekte behältst du den Überblick mit täglichen Check-ins zu laufenden Aufgaben.

  • funkt-checkout

    Große Teams bleiben auf dem Laufenden, indem sie bei langfristigen Projekten wie Produktfunktionen auf zentrale Channels zurückgreifen.

Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

für Vorfälle:
  • proj-kampagne-q4-2019

    Bei schnell laufenden Projekte behältst du den Überblick mit täglichen Check-ins zu laufenden Aufgaben.

  • funkt-checkout

    Große Teams bleiben auf dem Laufenden, indem sie bei langfristigen Projekten wie Produktfunktionen auf zentrale Channels zurückgreifen.

Priorisierung

Die richtige Balance zwischen Delegieren und Deadline

Die Zusammenarbeit in Slack erfolgt in Echtzeit – du kannst im Laufe der Unterhaltung Unterstützung erhalten oder Aufgaben delegieren. Und wenn diese Unterhaltungen in Channels stattfinden, kannst du deine Bemühungen auf genau die Aufgaben und Arbeit konzentrieren, die gerade deine Aufmerksamkeit erfordern.

A sample conversation discussing how to action on an issue
triage-checkout
Gabriele Perino-Münster16:30 UhrIch bekomme eine Menge Tickets zu zwei verschiedenen Themen, die zusammenhängen könnten:
1. „Warenkorb bearbeiten“-Button funktioniert bei manchen nicht.
2. Der Warenkorb zeigt nicht die richtigen Artikel im Checkout-Dialog an.
Lisa Laurenz16:31 UhrEinverstanden, @Paolo Contino. Danke, dass du das übernimmst. Gibt es jemanden, der sich um die erste Issue kümmern kann? Oder bei Bedarf Stephan helfen?
1
Mamadou Achebe16:34 UhrIch kann jetzt helfen. Sag mir Bescheid, wenn du dafür irgendetwas brauchst, @Paolo Contino
Nachricht an #triage-checkout
Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

zur Priorisierung von Aufgaben:
  • triage-ios

    Integrationen wie Asana helfen dir, Aufgaben aus Nachrichten in Slack zu erstellen und zuzuweisen – perfekt geeignet für Channels für das Incident Management.

  • team-finanzen-wöchentlich

    Ein Channel für wöchentliche Planungs- und Standup-Nachrichten bietet dir eine Plattform, um Aufgaben mit deinem Team zu priorisieren.

Empfohlene Channels
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

zur Priorisierung von Aufgaben:
  • triage-ios

    Integrationen wie Asana helfen dir, Aufgaben aus Nachrichten in Slack zu erstellen und zuzuweisen – perfekt geeignet für Channels für das Incident Management.

  • team-finanzen-wöchentlich

    Ein Channel für wöchentliche Planungs- und Standup-Nachrichten bietet dir eine Plattform, um Aufgaben mit deinem Team zu priorisieren.

Häufig gestellte Fragen

Du kannst Slack für alle deine Anforderungen an die Aufgabenverwaltung verwenden. Von Erinnerungen an Aufgaben über spezielle Channels für Projektaktualisierungen bis hin zur nahtlosen Zusammenarbeit im Team – Slack hilft dir dabei, nie eine Aufgabe oder einen Termin zu verpassen. Durch die Integration von Tausenden von Tools wie Asana, Wrike, Monday.com und vielen anderen kannst du alle Aufgaben in Slack, deiner Produktivitätsplattform, verwalten.

So kannst du Aufgaben in Slack erstellen und zuweisen:
1. Integriere eine App wie Asana, Trello oder Jira.
2. Sobald du die App eingerichtet hast, kannst du von jedem Channel oder jeder Direktnachricht (DM) aus Aufgaben hinzufügen oder aktualisieren.
3. Erstelle Aufgaben, weise sie Teammitgliedern zu und kennzeichne sie als erledigt, ohne deinen Slack-Workspace zu verlassen.

Du kannst Slack für alle deine Aufgabenlisten verwenden. Hier erhältst du mehr Infos über das Speichern von Nachrichten für später, das Pinnen von Nachrichten, die Integration mit Apps zur Aufgabenverwaltung und vieles mehr.