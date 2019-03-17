Mit dem Task-Management in Slack auf Kurs bleiben
Durch die Verwaltung von Aufgaben und Prioritäten in Slack kannst du alle auf dem Laufenden halten und Projekte vorantreiben – ein To-do nach dem anderen.
Integrationen
Einige der besten Task-Management-Apps für Slack
Slack lässt sich mit sämtlichen Arten von Task-Management-Apps integrieren – von denen, die du bereits nutzt, bis hin zu neuen Apps, die deinem Team helfen können, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Diese Apps können wichtige Erinnerungen, aktuelle Benachrichtigungen und mehr in Slack senden oder neue Aufgaben dort erstellen, wo du bereits mit deinem Team zusammenarbeitest.
ORGANISATION
Team-Kommunikation an einem zentralen Ort
Die Arbeit in Slack geschieht an gemeinsam genutzten Orten, die als Channels bezeichnet werden. Unterhaltungen und Dateien, die mit deinen Aufgaben zusammenhängen, bleiben im richtigen Channel für dieses Projekt oder diese Initiative organisiert, sodass du dich auf bestimmte Aufgaben konzentrieren und deine Zeit nach Bedarf verwalten können.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
proj-kampagne-q4-2019
Bei schnell laufenden Projekte behältst du den Überblick mit täglichen Check-ins zu laufenden Aufgaben.
funkt-checkout
Große Teams bleiben auf dem Laufenden, indem sie bei langfristigen Projekten wie Produktfunktionen auf zentrale Channels zurückgreifen.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
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Bei schnell laufenden Projekte behältst du den Überblick mit täglichen Check-ins zu laufenden Aufgaben.
funkt-checkout
Große Teams bleiben auf dem Laufenden, indem sie bei langfristigen Projekten wie Produktfunktionen auf zentrale Channels zurückgreifen.
Sichtbarkeit
Team-Kommunikation an einem zentralen Ort
Die Arbeit in Slack geschieht an gemeinsam genutzten Orten, die als Channels bezeichnet werden. Unterhaltungen und Dateien, die mit deinen Aufgaben zusammenhängen, bleiben im richtigen Channel für dieses Projekt oder diese Initiative organisiert, sodass du dich auf bestimmte Aufgaben konzentrieren und deine Zeit nach Bedarf verwalten können.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
proj-kampagne-q4-2019
Bei schnell laufenden Projekte behältst du den Überblick mit täglichen Check-ins zu laufenden Aufgaben.
funkt-checkout
Große Teams bleiben auf dem Laufenden, indem sie bei langfristigen Projekten wie Produktfunktionen auf zentrale Channels zurückgreifen.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
proj-kampagne-q4-2019
Bei schnell laufenden Projekte behältst du den Überblick mit täglichen Check-ins zu laufenden Aufgaben.
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Große Teams bleiben auf dem Laufenden, indem sie bei langfristigen Projekten wie Produktfunktionen auf zentrale Channels zurückgreifen.
Priorisierung
Die richtige Balance zwischen Delegieren und Deadline
Die Zusammenarbeit in Slack erfolgt in Echtzeit – du kannst im Laufe der Unterhaltung Unterstützung erhalten oder Aufgaben delegieren. Und wenn diese Unterhaltungen in Channels stattfinden, kannst du deine Bemühungen auf genau die Aufgaben und Arbeit konzentrieren, die gerade deine Aufmerksamkeit erfordern.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
triage-ios
Integrationen wie Asana helfen dir, Aufgaben aus Nachrichten in Slack zu erstellen und zuzuweisen – perfekt geeignet für Channels für das Incident Management.
team-finanzen-wöchentlich
Ein Channel für wöchentliche Planungs- und Standup-Nachrichten bietet dir eine Plattform, um Aufgaben mit deinem Team zu priorisieren.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
triage-ios
Integrationen wie Asana helfen dir, Aufgaben aus Nachrichten in Slack zu erstellen und zuzuweisen – perfekt geeignet für Channels für das Incident Management.
team-finanzen-wöchentlich
Ein Channel für wöchentliche Planungs- und Standup-Nachrichten bietet dir eine Plattform, um Aufgaben mit deinem Team zu priorisieren.
Häufig gestellte Fragen
Du kannst Slack für alle deine Anforderungen an die Aufgabenverwaltung verwenden. Von Erinnerungen an Aufgaben über spezielle Channels für Projektaktualisierungen bis hin zur nahtlosen Zusammenarbeit im Team – Slack hilft dir dabei, nie eine Aufgabe oder einen Termin zu verpassen. Durch die Integration von Tausenden von Tools wie Asana, Wrike, Monday.com und vielen anderen kannst du alle Aufgaben in Slack, deiner Produktivitätsplattform, verwalten.
So kannst du Aufgaben in Slack erstellen und zuweisen:
1. Integriere eine App wie Asana, Trello oder Jira.
2. Sobald du die App eingerichtet hast, kannst du von jedem Channel oder jeder Direktnachricht (DM) aus Aufgaben hinzufügen oder aktualisieren.
3. Erstelle Aufgaben, weise sie Teammitgliedern zu und kennzeichne sie als erledigt, ohne deinen Slack-Workspace zu verlassen.
Du kannst Slack für alle deine Aufgabenlisten verwenden. Hier erhältst du mehr Infos über das Speichern von Nachrichten für später, das Pinnen von Nachrichten, die Integration mit Apps zur Aufgabenverwaltung und vieles mehr.