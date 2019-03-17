Du kannst Slack für alle deine Anforderungen an die Aufgabenverwaltung verwenden. Von Erinnerungen an Aufgaben über spezielle Channels für Projektaktualisierungen bis hin zur nahtlosen Zusammenarbeit im Team – Slack hilft dir dabei, nie eine Aufgabe oder einen Termin zu verpassen. Durch die Integration von Tausenden von Tools wie Asana, Wrike, Monday.com und vielen anderen kannst du alle Aufgaben in Slack, deiner Produktivitätsplattform, verwalten.