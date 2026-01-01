KI-Prinzipien

Erfahre, wie Datenschutz und -sicherheit den Grundstein unseres KI- und ML-Ansatzes bilden.

Datenschutz

Unsere Richtlinien, Tools und Verfahren wurden entwickelt, um deine Daten zu schützen und bei der Einhaltung von Datenschutzverpflichtungen zu helfen.

Sicherheit

Sicherheit auf Unternehmensebene ist in jeden Aspekt der Zusammenarbeit und Arbeit in Slack integriert.

Compliance

Unser zuverlässiges Programm erfüllt Vorschriften wie die DSGVO und den CCPA und kann dir bei der Einhaltung dieser Vorschriften helfen.

Daten-Management

Wir haben uns verpflichtet, die Richtlinien und Tools, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie du deine Daten verwaltest, transparent zu gestalten.

Datenanfragen

Unsere Richtlinie über die Anforderung von Daten und unser Transparenzbericht geben Einblick in Datenanfragen von Dritten und Strafverfolgungsbehörden.

Anfrage senden

Erhalte Hilfe zu Datenschutz- und Sicherheitsfragen.