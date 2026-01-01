Trust Center
Vertraue bei Sicherheit und Datenschutz auf Slack.
Slack bietet Sicherheit und Compliance auf Unternehmensebene und gibt dir gleichzeitig die Kontrolle über deine Daten.
Wir bei Slack verpflichten uns zur Sicherheit und zum Schutz deiner Daten.
Unser Trust Center verbindet dich mit unseren Datenschutz-, Sicherheits- und Compliance-Programmen, sodass du alle Informationen erhältst, die du zur Verwaltung deiner Daten benötigst.
KI-PrinzipienErfahre, wie Datenschutz und -sicherheit den Grundstein unseres KI- und ML-Ansatzes bilden.DatenschutzUnsere Richtlinien, Tools und Verfahren wurden entwickelt, um deine Daten zu schützen und bei der Einhaltung von Datenschutzverpflichtungen zu helfen.SicherheitSicherheit auf Unternehmensebene ist in jeden Aspekt der Zusammenarbeit und Arbeit in Slack integriert.ComplianceUnser zuverlässiges Programm erfüllt Vorschriften wie die DSGVO und den CCPA und kann dir bei der Einhaltung dieser Vorschriften helfen.Daten-ManagementWir haben uns verpflichtet, die Richtlinien und Tools, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie du deine Daten verwaltest, transparent zu gestalten.DatenanfragenUnsere Richtlinie über die Anforderung von Daten und unser Transparenzbericht geben Einblick in Datenanfragen von Dritten und Strafverfolgungsbehörden.Anfrage sendenErhalte Hilfe zu Datenschutz- und Sicherheitsfragen.