Die Arbeit mit Vorlagen schneller voranbringen

Mit vorkonfigurierten Vorlagen für jedes Projekt, Programm oder Problem lässt sich die Arbeit ganz einfach erledigen.

Alle Vorlagen anzeigen

Vorlagen im Fokus

Kuratierte Vorlagen für alle Anforderungen deines Teams.

01/10

Projektmanagement-Vorlage

Führe erfolgreiche Projekte von der Konzeption bis zur Veröffentlichung durch.
02/10

Feedback-Vorlage

Feedback leichter erfassen und priorisieren, darauf abstimmen und schneller reagieren – mit der Feedback-Vorlage von Slack.
03/10

Vorlage für Onboarding-Checkliste

Sammle alle wichtigen Informationen und To-dos der ersten Woche an einem leicht zugänglichen Ort mit unserer Vorlage für eine Onboarding-Checkliste.
04/10

Marketingkampagnen-Vorlage

Führe erfolgreiche Kampagnen mit unserer Marketingvorlage durch. Erreiche deine Ziele, bleibe auf Kurs und liefere nahtlos Ergebnisse.
05/10

Problemprotokoll-Vorlage

Erreiche einen optimierten Ansatz zur Verfolgung von Fehlern und Problemen mit Slacks Problemprotokoll-Vorlage.
06/10

Starterkit für externe Partner

Bespreche, verfolge und liefere Ressourcen an einem Ort mit allen Arten von externen Partnern, Agenturen, Kund:innen und mehr.
07/10

Vorlage zur Vertriebsnachverfolgung

Organisiere Geschäfte, verfolge Pipeline-Stufen nach und miss die Leistung präzise.
08/10

Team-Check-in-Vorlage

Biete deinem Team die Transparenz und Struktur, die es braucht, um bestmögliche Arbeit zu leisten.
09/10

Formularvorlage für Serviceanfragen

Vereinfache Supportanfragen mit einer Formularvorlage.
10/10

Vorlage für Einzelgespräche

Setze Ziele, verfolge Fortschritte und teile Ressourcen, um die Entwicklung von Mitarbeitenden zu optimieren.

Nach Kategorie durchsuchen

Projektmanagement
Planung
Team-Management
Kommunikation
Produktivität

Alle Vorlagen erkunden

Alle Vorlagen erkunden

Filtern nach
0
Wir haben ein paar Schwierigkeiten, eine so präzise Vorlage zu finden. Versuchen wir es noch einmal, dieses Mal mit weniger Filtern.
Behalte die Aufgaben deines Teams im Blick mit unserer kostenlosen Projekt-Tracker-Vorlage. Vereinfache die Planung, verfolge Fortschritte und verwalte Fälligkeitsdaten mühelos.
Projekt-Tracker-Vorlage
Definiere Ziele, Funktionen und Erfolgskennzahlen, arbeitet zusammen und verfeinere Details direkt in Slack.
Vorlage für Produktbriefings
Mit unserer Vorlage für die vierteljährliche Planung kannst du deinen Quartalsplanungsprozess organisieren, priorisieren, optimieren sowie Fortschritte verfolgen.
Vorlage für die Quartalsplanung
Optimiere die Leistung deines Teams mit unserer OKR-Vorlage. Setze klare Ziele und verfolge wichtige Ergebnisse, um Wachstum und Erfolg für deine Organisation zu fördern.
Vorlage für Objectives and Key Results (OKR)
Sammle alle wichtigen Informationen und To-dos der ersten Woche an einem leicht zugänglichen Ort mit unserer Vorlage für eine Onboarding-Checkliste.
Vorlage für Onboarding-Checkliste
Begrüße Mitarbeitende mit einer benutzerfreundlichen Vorlage aus Aufgaben, Meetings und Ressourcen.
Onboarding-Vorlage für Mitarbeitende
Führe erfolgreiche Projekte von der Konzeption bis zur Veröffentlichung durch.
Projektmanagement-Vorlage
Verwandle die wöchentliche Abstimmung in ein schnelles, produktives Check-in mit einer gebrauchsfertigen Agenda-Vorlage.
Vorlage für die wöchentliche Meeting-Agenda
Lege Meeting-Themen fest, mache dir Notizen und erfasse Handlungsschritte mit unserer anpassbaren Vorlage für Meeting-Agenden für effiziente Team-Zusammenarbeit.
Vorlage für Meeting-Agenden
Bewahre alle deine hilfreichen Ressourcen und Links an einem Ort auf.
Ressourcen-Leitfaden-Vorlage
Vereinfache Supportanfragen mit einer Formularvorlage.
Formularvorlage für Serviceanfragen
Verwalte deine Supportanfragen an einem Ort.
Formular für Supportanfragen

Häufig gestellte Fragen

Vorlagen vereinen alle Vorteile von Slack mit vorgefertigten Channels, Canvases, Listen und Workflows, die für jeden Anwendungsfall einsatzbereit sind. Mit Vorlagen können du und dein Team Markteinführungen beschleunigen, Prozesse skalieren und die Produktivität steigern.

Vorlagen sind für alle kostenpflichtigen Slack-Pläne verfügbar, es handelt sich nicht um ein Add-on. Informationen zu den Preisen findest du auf unserer Abrechnungsseite

Mithilfe von Slack-Vorlagen können du und dein Team die Produktivität in allen Geschäftsbereichen mit flexiblen und skalierbaren Lösungen steigern, die durch Automatisierung unterstützt werden, um Arbeit in kürzester Zeit zu erledigen.

Ja, du kannst benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, die deinen eigenen Anforderungen entsprechen. Administrator:innen, die den Grid-Plan nutzen, haben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Vorlagen für den internen Gebrauch in ihrer Organisation zu erstellen und zu veröffentlichen.