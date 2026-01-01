Die Arbeit mit Vorlagen schneller voranbringen
Mit vorkonfigurierten Vorlagen für jedes Projekt, Programm oder Problem lässt sich die Arbeit ganz einfach erledigen.
Vorlagen im Fokus
Kuratierte Vorlagen für alle Anforderungen deines Teams.
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Häufig gestellte Fragen
Vorlagen vereinen alle Vorteile von Slack mit vorgefertigten Channels, Canvases, Listen und Workflows, die für jeden Anwendungsfall einsatzbereit sind. Mit Vorlagen können du und dein Team Markteinführungen beschleunigen, Prozesse skalieren und die Produktivität steigern.
Vorlagen sind für alle kostenpflichtigen Slack-Pläne verfügbar, es handelt sich nicht um ein Add-on. Informationen zu den Preisen findest du auf unserer Abrechnungsseite
Mithilfe von Slack-Vorlagen können du und dein Team die Produktivität in allen Geschäftsbereichen mit flexiblen und skalierbaren Lösungen steigern, die durch Automatisierung unterstützt werden, um Arbeit in kürzester Zeit zu erledigen.
Ja, du kannst benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, die deinen eigenen Anforderungen entsprechen. Administrator:innen, die den Grid-Plan nutzen, haben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Vorlagen für den internen Gebrauch in ihrer Organisation zu erstellen und zu veröffentlichen.