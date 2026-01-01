Saca el trabajo adelante más rápido con las plantillas
Evita las dudas mientras trabajas gracias a las plantillas preconfiguradas que existen para cualquier proyecto, programa o problema.
Plantillas destacadas
Una selección de plantillas para todas las necesidades de tu equipo.
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Preguntas frecuentes
Las plantillas combinan lo mejor de Slack con canales, canvas, listas y flujos de trabajo prediseñados para que los uses para algún caso concreto. Con las plantillas, tú y tu equipo podéis agilizar la valoración, escalar los procesos y aumentar la productividad.
Las plantillas están disponibles en todos los planes de pago de Slack, no es un complemento. Para ver la información de los precios, consulta nuestra página de precios.
Las plantillas de Slack os ayudan a ti y a tu equipo a impulsar la productividad en cada línea de negocio con soluciones flexibles y escalables con automatización para pasar rápidamente de la “pizarra en blanco” al trabajo hecho.
Sí, puedes crear plantillas personalizadas para adaptarlas a tus propias necesidades. Los administradores del plan Grid tienen la posibilidad de crear y publicar plantillas personalizadas en toda su organización para uso interno.