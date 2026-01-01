Saca el trabajo adelante más rápido con las plantillas

Evita las dudas mientras trabajas gracias a las plantillas preconfiguradas que existen para cualquier proyecto, programa o problema.

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Plantillas destacadas

Una selección de plantillas para todas las necesidades de tu equipo.

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Plantilla de gestión de proyectos

Ejecuta proyectos exitosos desde la concepción hasta el lanzamiento.
02/10

Plantilla de sugerencias

Recopila, prioriza, mantente alineado y responde más rápido con la plantilla de sugerencias de Slack.
03/10

Plantilla de lista de verificación de incorporación

Reúne toda la información importante y las tareas de la primera semana en un lugar de fácil acceso con nuestra plantilla de lista de verificación de incorporación.
04/10

Plantilla de campaña de marketing

Impulsa el éxito de tus campañas con nuestra plantilla de marketing. Consigue objetivos, mantén tu alineación y obtén resultados sin esfuerzo.
05/10

Plantilla de registro de incidencias

Consigue un enfoque optimizado para el seguimiento de errores e incidencias con la plantilla de registro de incidencias de Slack.
06/10

Kit de iniciación para socios externos

Comenta, supervisa y entrega los activos en un único lugar con cualquier tipo de socios externos, como agencias, clientes y más.
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Plantilla de registro de ventas

Organiza los acuerdos, supervisa las fases de las canalizaciones y controla el rendimiento de manera precisa
08/10

Plantilla de seguimiento de equipo

Proporciona la transparencia y estructura que tu equipo necesita para sacar adelante su mejor trabajo.
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Plantilla de formulario de solicitud de servicio

Simplifica las solicitudes de servicio con una plantilla de formulario de ayuda.
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Plantilla de reunión individual

Establece objetivos, rastrea el crecimiento y comparte recursos para agilizar el desarrollo de empleados.

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Mantente al día con las tareas de tu equipo usando nuestra plantilla gratuita de seguimiento de proyectos. Simplifica la planificación, lleva un seguimiento del progreso y gestiona las fechas de entrega con facilidad.
Plantilla de seguimiento de proyectos
Define objetivos, funciones y métricas de éxito y, después, colabora y perfecciona los detalles directamente en Slack.
Plantilla de informe del producto
Con nuestra plantilla de planificación trimestral, puedes organizar, priorizar, optimizar tu proceso de planificación trimestral y monitorizar el progreso.
Plantilla de planificación trimestral
Optimiza el rendimiento de tu equipo con nuestra plantilla de objetivos y resultados clave. Establece objetivos claros y monitoriza los resultados clave para impulsar el crecimiento y el éxito de tu organización.
Plantilla de objetivos y resultados clave
Reúne toda la información importante y las tareas de la primera semana en un lugar de fácil acceso con nuestra plantilla de lista de verificación de incorporación.
Plantilla de lista de verificación de incorporación
Da la bienvenida a los nuevos empleados con una plantilla sencilla que incluye las tareas, las reuniones y los recursos.
Plantilla de incorporación de empleados
Ejecuta proyectos exitosos desde la concepción hasta el lanzamiento.
Plantilla de gestión de proyectos
Convierte las puestas en común semanales en reuniones rápidas y productivas con una plantilla de programa lista para usar.
Plantilla de programa para reuniones semanales
Establece temas de reunión, toma notas y registra elementos de acción con nuestra plantilla de reuniones personalizable para lograr una colaboración eficiente del equipo.
Plantilla de reuniones
Mantén todos tus recursos y enlaces útiles en un solo lugar.
Plantilla de guía de recursos
Simplifica las solicitudes de servicio con una plantilla de formulario de ayuda.
Plantilla de formulario de solicitud de servicio
Gestiona tus solicitudes de ayuda en un solo lugar.
Formulario de solicitud de ayuda

Preguntas frecuentes

Las plantillas combinan lo mejor de Slack con canales, canvas, listas y flujos de trabajo prediseñados para que los uses para algún caso concreto. Con las plantillas, tú y tu equipo podéis agilizar la valoración, escalar los procesos y aumentar la productividad.

Las plantillas están disponibles en todos los planes de pago de Slack, no es un complemento. Para ver la información de los precios, consulta nuestra página de precios.

Las plantillas de Slack os ayudan a ti y a tu equipo a impulsar la productividad en cada línea de negocio con soluciones flexibles y escalables con automatización para pasar rápidamente de la “pizarra en blanco” al trabajo hecho.

Sí, puedes crear plantillas personalizadas para adaptarlas a tus propias necesidades. Los administradores del plan Grid tienen la posibilidad de crear y publicar plantillas personalizadas en toda su organización para uso interno.