Automatización potenciada por IA para todo el mundo
Convierte los procesos habituales en flujos de trabajo automatizados, todo ello sin escribir ni una sola línea de código.
Crea flujos de trabajo en minutos con la IA
¿Careces de competencias técnicas? No pasa nada. El creador de flujos de trabajo utiliza IA para crear procesos automatizados en tan solo un par de clics. Solo tienes que decirle a la IA lo que necesitas y esta creará el flujo de trabajo por ti, lo que te permitirá ahorrar tiempo para hacer otras cosas.
“El creador de flujos de trabajo agiliza los procesos y mejora la colaboración. Gracias a las tareas automatizadas, podemos centrarnos más en las experiencias de clientes y proveedores, y perder menos tiempo con las tareas administrativas.”
Flujos de trabajo más inteligentes en un paso
El paso Generar respuesta de IA del creador de flujos de trabajo permite que cualquiera añada un paso de IA a su flujo de trabajo. Escribe un prompt en lenguaje natural, conecta fuentes de conocimiento de Slack y obtén respuestas contextuales y fiables en cada ocasión.
Automatízalo todo, desde lo sencillo hasta lo complejo
Prioriza incidencias, envía solicitudes, aprueba y mucho más. Desde tareas de un paso hasta procesos con varias ramificaciones, los flujos de trabajo en Slack pueden incluir lógica condicional que admite hasta 15 condiciones.
Conecta tus herramientas con un solo clic
Trae tus herramientas favoritas a Slack y el creador de flujos de trabajo se ocupará del resto. Puedes añadir Salesforce y otras más de 70 aplicaciones, con conectores listos para usar para que el trabajo fluya y para reducir los cambios de contexto.
28 %
más de tiempo ahorrado gracias a la automatización1
80 %
de las personas que crean flujos de trabajo de Slack no son perfiles técnicos2
El creador de flujos de trabajo trabaja en el mismo sitio que tu equipo
Puedes enviar flujos de trabajo en mensajes, integrarlos en canvas o añadirlos a marcadores en un canal, entre otras muchas posibilidades. El creador de flujos de trabajo se adapta a tu flujo de trabajo, lo que facilita la participación de todo el equipo.
Personaliza tu flujo del trabajo
Lleva la automatización a un nivel superior con código personalizado en la API de Slack. Añade conectores para convertir las acciones de Slack en resultados instantáneos con tus herramientas externas favoritas.Empezar a crear pasos personalizados
Preguntas frecuentes
Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de trabajar para toda tu empresa. Slack es una plataforma más rápida, mejor organizada y más segura que el correo electrónico: toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear, a los que puedes unirte y buscar en ellos. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en tu empresa, todo el mundo sabe exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante. Slack también incorpora la IA al flujo de trabajo para ayudarte durante tu jornada laboral, pues te permite encontrar la información que necesitas y tomar las decisiones pertinentes de forma más rápida y sencilla. Además, a diferencia del correo electrónico, Slack se integra con todos los demás sistemas de tu pila tecnológica, con lo que se convierte en el sistema operativo único para todo tu trabajo. Slack reúne en un único lugar todo lo que necesitas para realizar tu trabajo y a todas las personas implicadas en él, para que no vuelvas a tener que cambiar de un entorno a otro, almacenar los datos de forma aislada o perder información.
Para obtener más información sobre el tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.
El creador de flujos de trabajo es una función de pago que se incluye en las suscripciones Pro, Business+ y Enterprise de Slack. Si quieres explorar las suscripciones gratuitas y de pago, echa un vistazo a nuestra página de precios.
El creador de flujos de trabajo es muy flexible, lo que nos permite crear flujos para una gran variedad de tareas distintas. Muchas personas crean flujos de trabajo para tareas como compartir información con nuevos compañeros de trabajo, enviar solicitudes de ausencia para que se aprueben, registrar tickets de asistencia, pedir comentarios respecto a algún tema concreto a compañeros de trabajo y organizar sesiones de preguntas y respuestas, entre otras muchas acciones. Las posibilidades son casi infinitas. Inspírate con estos ejemplos de flujos de trabajo.
Piensa en los flujos de trabajo como una serie de acciones y reacciones. Cada flujo de trabajo en Slack se inicia con un activador. Algunos activadores inician un flujo de trabajo automáticamente como, por ejemplo, una fecha y hora programadas, mientras que otros se inician cuando alguien hace una acción como, por ejemplo, seleccionarlo desde el menú de accesos directos.
Cuando se realiza una de estas acciones, el activador pone en marcha automáticamente los pasos del flujo de trabajo. Estos pasos son la forma en la que las personas interactúan con tu flujo de trabajo. Puedes añadir pasos que envíen mensajes o formularios personalizados, o usar los pasos de los conectores para enlazar tu flujo de trabajo con otras herramientas.
¿Quieres probarlo en primera persona? Para ponerte manos a la obra, abre el creador de flujos de trabajo.
Sí. Con los conectores, puedes crear flujos de trabajo que envíen información automáticamente a herramientas como Jira, Salesforce y Hojas de cálculo de Google. Obtén más información sobre cómo crear un flujo de trabajo nuevo con conectores.