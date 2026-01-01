Piensa en los flujos de trabajo como una serie de acciones y reacciones. Cada flujo de trabajo en Slack se inicia con un activador. Algunos activadores inician un flujo de trabajo automáticamente como, por ejemplo, una fecha y hora programadas, mientras que otros se inician cuando alguien hace una acción como, por ejemplo, seleccionarlo desde el menú de accesos directos.

Cuando se realiza una de estas acciones, el activador pone en marcha automáticamente los pasos del flujo de trabajo. Estos pasos son la forma en la que las personas interactúan con tu flujo de trabajo. Puedes añadir pasos que envíen mensajes o formularios personalizados, o usar los pasos de los conectores para enlazar tu flujo de trabajo con otras herramientas.

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