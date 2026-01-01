Cuando se inicia un resumen, una síntesis o una búsqueda, la IA de Slack envía solo los mensajes más relevantes al LLM para crear un resumen. Para ello, los mensajes de Slack se filtran a través de diferentes modelos específicos de cada idioma para encontrar y clasificar la información más relevante. La compatibilidad con un idioma implica que ese idioma tiene sus propios modelos de filtrado y que hemos realizado pruebas de calidad de los resultados.

Actualmente, los idiomas admitidos son chino (simplificado o tradicional), inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués y español. Si utilizas Slack en un idioma que no esté disponible en tus preferencias, la IA de Slack te proporcionará resultados, pero es posible que la calidad sea diferente.