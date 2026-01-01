Trabaja sin límites en los canales.
Los canales conectan a las personas con la información que necesitan. Llega a acuerdos sobre cualquier asunto, comparte conocimiento y da el siguiente paso con la IA a tu lado.
Saca las conversaciones de la bandeja de entrada para que sean visibles.
Los canales son espacios flexibles y transparentes donde colaborar. Debate sobre proyectos, comparte archivos e incluso automatiza procesos: puedes hacer todo esto desde un canal y puedes crear tantos como te apetezca.
Crea la vista más completa sobre cada cliente.
Los canales de Salesforce permiten integrar Slack con Salesforce y viceversa. Obtén información en tiempo real, crea estrategias y edita registros, todo desde un canal colaborativo integrado tanto en Salesforce como en Slack.
Resume canales y ahorra tiempo con la IA a tu lado
La IA en Slack trabaja donde lo haces tú, directamente en los canales e hilos de conversaciones. Recibe resúmenes diarios de canales enteros, mantente informado con resúmenes inteligentes y dedica el tiempo ahorrado a tus proyectos más importantes.
Trabaja con personas externas a tu empresa, directamente en Slack
Los canales de Slack Connect te permiten trabajar con tus mejores clientes, socios y agencias de una forma tan cercana (y segura) como lo haces con tu propio equipo.
Son seguros, inteligentes y admiten búsquedas
Tanto si se trata de un equipo de 10 como de uno de 10 000 personas, los canales permiten avanzar con mayor celeridad.
Más seguridad que con el correo electrónico
Toda tu información está cifrada con seguridad de nivel empresarial y de conformidad con las normativas del sector.
Aprovecha la memoria de tu empresa
Construye un conocimiento común, conserva la experiencia de tu empresa y accede a ellos con la búsqueda impulsada por IA.
Consigue el resumen con ayuda de la IA
¿Necesitas tiempo para centrarte? Las síntesis y los resúmenes te mantienen al día en las conversaciones que te has perdido.
Todo en Slack comienza con un canal
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Preguntas frecuentes
En los mensajes directos solo participas tú y uno o más destinatarios. Imagínatelos como una conversación privada que se puede tener en persona.
Con los canales, puedes reunir a las personas adecuadas en un mismo lugar y organizarlas en torno a un mismo objetivo. Los canales pueden ser abiertos o cerrados y cualquier miembro que se une a un canal puede consultar con facilidad los mensajes anteriores que necesite para ponerse al día. Entrar y salir de los canales es sencillo, además, podrás encontrarlos de nuevo en tu barra lateral o buscándolos.
Puedes invitar a personas de otras empresas a colaborar en un canal de Slack mediante su dirección de correo electrónico. Es posible que los administradores deban aprobar las invitaciones que envíes. Dependiendo de la configuración de Slack de cada empresa, puede que se necesite la aprobación del administrador para aceptar tu invitación.
Bastan unos clics para comenzar a trabajar codo con codo con proveedores, clientes y muchas otras personas. Nuestro equipo de ventas te ayudará a dar los primeros pasos.
Los canales de Salesforce ofrecen a los equipos un espacio exclusivo para trabajar juntos en la asistencia a un cliente específico, una negociación o cualquier otro tema del que se realice un seguimiento en Salesforce. Los canales de Salesforce incluyen importantes datos de clientes y acciones rápidas de CRM a la vez que conectan la conversación del equipo con los datos de clientes, lo que proporciona más valor y comodidad que un canal estándar.
Para saber cómo configurar canales de Salesforce para tu organización, visita el Centro de Ayuda de Slack.
La IA se comunicará contigo en el idioma que hayas configurado en tus preferencias de idioma individuales. Si quieres que te responda en otro idioma, ajusta las preferencias de idioma de Slack. La IA también puede traducir los mensajes de Slack al idioma que configures.
Cuando se inicia un resumen, una síntesis o una búsqueda, la IA de Slack envía solo los mensajes más relevantes al LLM para crear un resumen. Para ello, los mensajes de Slack se filtran a través de diferentes modelos específicos de cada idioma para encontrar y clasificar la información más relevante. La compatibilidad con un idioma implica que ese idioma tiene sus propios modelos de filtrado y que hemos realizado pruebas de calidad de los resultados.
Actualmente, los idiomas admitidos son chino (simplificado o tradicional), inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués y español. Si utilizas Slack en un idioma que no esté disponible en tus preferencias, la IA de Slack te proporcionará resultados, pero es posible que la calidad sea diferente.