Crear el primer ecosistema de trabajo que prioriza la digitalización

Conecta tus conversaciones con los servicios y herramientas que utilizas para trabajar. Con más de 2500 aplicaciones y una robusta API, el equipo de la plataforma de Slack trabaja con colaboradores y programadores de todo el mundo para crear aplicaciones e integraciones que agilicen tu trabajo, automaticen tareas rutinarias y aporten contexto a tus conversaciones en Slack.

Nuestros socios incluyen las empresas de SaaS más grandes del mundo y más de 1000 productos que están definiendo el futuro de la forma de trabajar.

El Slack Marketplace te da acceso a miles de aplicaciones que pueden aumentar el potencial de tu equipo de Slack.

El Fondo de Slack es un fondo de capital de riesgo que invierte en los emprendedores que crean las próximas grandes empresas de software y colabora con ellos.