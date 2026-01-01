Para que tu trabajo sea menos complicado, más agradable y productivo
Slack es la plataforma con IA para trabajar que reúne todas tus conversaciones, aplicaciones y clientes en un solo lugar. Slack está ayudando a empresas de todo el mundo a crecer y a elevar su productividad por las nubes.
Salesforce adquirió Slack en 2021.
Más de 200 000
clientes
de pago
77
empresas del
listado Fortune 100
+ de 150
países tienen
usuarios activos en Slack
Crear el primer ecosistema de trabajo que prioriza la digitalización
Conecta tus conversaciones con los servicios y herramientas que utilizas para trabajar. Con más de 2500 aplicaciones y una robusta API, el equipo de la plataforma de Slack trabaja con colaboradores y programadores de todo el mundo para crear aplicaciones e integraciones que agilicen tu trabajo, automaticen tareas rutinarias y aporten contexto a tus conversaciones en Slack.
Nuestros socios incluyen las empresas de SaaS más grandes del mundo y más de 1000 productos que están definiendo el futuro de la forma de trabajar.
El Slack Marketplace te da acceso a miles de aplicaciones que pueden aumentar el potencial de tu equipo de Slack.
El Fondo de Slack es un fondo de capital de riesgo que invierte en los emprendedores que crean las próximas grandes empresas de software y colabora con ellos.
Quiénes somos y cómo unirse a nosotros
Vivimos por y para nuestra misión y mejorar la vida laboral de las personas empieza en nuestra propia empresa. Estamos construyendo una plataforma y unos productos en los que creemos; somos un equipo sólido y diverso de personas curiosas y creativas que queremos dar lo mejor de nosotros mismos y apoyarnos mutuamente en el proceso.
Los empleos en Slack ofrecen todo tipo de oportunidades y una vida laboral más simple, agradable y productiva.
El objetivo de la iniciativa Slack for Good es aumentar el número de personas de grupos que tradicionalmente han tenido escasa representación en el sector tecnológico.
Oficinas internacionales
Trabajamos con Slack en oficinas de Salesforce de todo el mundo. Para ver una lista de todas las oficinas de Salesforce, visita Salesforce.com.
Noticias de Slack
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