Kit de medios de comunicación
Accede a los archivos del logotipo de Slack y a las capturas de pantalla del producto o explora las directrices de nuestra marca en el Centro de la marca. Estos recursos se han creado para ayudarte a usar nuestra marca y activos, como nuestro logotipo, contenido y marcas comerciales, sin tener que negociar acuerdos legales.
¿Quieres usar nuestras marcas de una forma no incluida en estas directrices? Escríbenos a feedback@slack.com e incluye un ejemplo del uso que quieres darles.
Logotipos
Las marcas de Slack incluyen el nombre y el logotipo de Slack, así como cualquier palabra, frase, imagen u otra designación que identifique la fuente u origen de cualquiera de los productos de Slack.Ver todo
Capturas de pantalla del producto
¿Necesitas alguna captura de pantalla? No tienes de qué preocuparte. Obtén activos en alta resolución de la interfaz de Slack en ordenador, móvil y tableta. Disponibles en inglés, francés, alemán y japonés.Ver todo
Centro de marca de Slack
Conoce todos los elementos de la marca Slack en nuestro centro en línea de recursos y directrices, que incluyen logotipos, colores, tipografías, textos, ilustraciones y mucho más.Intro
Al utilizar las marcas de Slack, aceptas seguir estas directrices, nuestras Condiciones de servicio y todas nuestras reglas y políticas. Slack se reserva el derecho a cancelar, modificar o cambiar la autorización de estas directrices en cualquier momento a su exclusivo juicio. Si deseas más información sobre la utilización del nombre y de las marcas registradas de Slack, ponte en contacto con feedback@slack.com.