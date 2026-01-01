Slack para Ciencias de la vida y la salud

La plataforma que hace avanzar al sector sanitario

Automatiza los procesos manuales, agiliza las operaciones y céntrate en los pacientes con tu plataforma de productividad configurable según la HIPAA.

  • OneOncology
  • Hims and Hers
  • Color Health
  • Flatiron Health
  • GeneDx
Aseguradoras del sector sanitario

Reduce la complejidad y aumenta la satisfacción de los miembros

  • Minimiza las conversaciones cruzadas y los problemas de aprobación que dificultan la gestión de reclamaciones.
  • Mejora las resoluciones en el primer contacto ofreciendo un servicio de atención al cliente rápido y de gran calidad incluso para las reclamaciones más complejas.
  • Descubre los puntos fuertes del ciclo de ventas que impulsan los ingresos y crean nuevas fuentes de beneficios.
  • Haz crecer los ingresos y las relaciones en un ecosistema fiable de 360 grados con Slack y Salesforce.

28 %

mayor rapidez en la resolución de los tickets (de media)*

*Fuente: “The Business Value of Slack”, un estudio comisionado realizado por IDC en nombre de Slack, 2017
Proveedores de servicios sanitarios

Atiende a los pacientes a la vez que ayudas a tus equipos

  • Proporciona a médicos, enfermeros y especialistas espacios específicos en los que puedan colaborar gracias a los canales de Slack.
  • Mejora la salud de los pacientes al tiempo que reduces los costes sanitarios.
  • Facilita la carga administrativa creando automatizaciones sin código en el creador de flujos de trabajo a fin de simplificar los procesos que abarcan desde las aprobaciones hasta las autorizaciones.
  • Mantén a todo el mundo en sintonía con funciones incorporadas, como las juntas, y aplicaciones integradas para la gestión de tareas y la planificación.
Ciencias de la vida

Comercializa más rápido tratamientos con los que salvar vidas

  • Mejora la productividad de la investigación, los ensayos clínicos y la comercialización.
  • Integra herramientas de investigación, aplicaciones y expertos de la empresa y de todo el mundo en canales seguros de Slack Connect.
  • Simplifica la coordinación de los ensayos clínicos entre distintos centros y socios con Slack canvas.
  • Incorpora, ayuda y conserva al personal con mayor talento del equipo de ventas y el servicio de atención al cliente tanto de dentro como de fuera de la oficina.
Tecnología médica

Ofrece el futuro de la medicina en tiempo real

  • Mejora los procesos de desarrollo de software y hardware de principio a fin gracias a la automatización y las integraciones.
  • Permite que los equipos se puedan comunicar fácilmente a lo largo de todo el ciclo de ventas, tanto de forma interna como con los clientes.
  • Ofrece servicios personalizados durante todo el ciclo de vida de uso de los dispositivos.

Evita el esfuerzo diario con integraciones

Integra aplicaciones en Slack para poder planificar, coordinar, colaborar y mucho más con solo un par de clics.

Ver todas las integraciones

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Preguntas frecuentes

Slack te permite crear canales en los que incluir a especialistas de tu institución u organización de proveedores. Se puede hacer que estos canales sean cerrados para que solo quienes trabajen con un paciente o caso concreto puedan acceder a la información que se comparta. La información de los canales cerrados tampoco aparecerá en los resultados de búsqueda.

Slack Connect también te permite invitar a usuarios externos, como socios, proveedores o terceros, a canales concretos para que puedan beneficiarse de trabajar en Slack.

Los canales de Slack contienen todas las conversaciones y los documentos que se han compartido a lo largo de un proyecto completo, lo que permite a los nuevos miembros del equipo trabajar más rápido y lograr mayor productividad en menos tiempo.

Además, ¿sabías que el correo electrónico es una de las herramientas donde el phishing y otros problemas de seguridad son más frecuentes? En Slack, puedes mantener la información de salud protegida y otra información confidencial alejada de esos medios de comunicación problemáticos.

¡Claro! Slack se puede configurar según la HIPAA, por lo que puede configurarse y administrarse para preservar la seguridad de la información de salud protegida.

Descubre todo lo que puedes conseguir con Slack

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