Los canales de Slack contienen todas las conversaciones y los documentos que se han compartido a lo largo de un proyecto completo, lo que permite a los nuevos miembros del equipo trabajar más rápido y lograr mayor productividad en menos tiempo.



Además, ¿sabías que el correo electrónico es una de las herramientas donde el phishing y otros problemas de seguridad son más frecuentes? En Slack, puedes mantener la información de salud protegida y otra información confidencial alejada de esos medios de comunicación problemáticos.