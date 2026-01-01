Una forma mejor de trabajar con personas externas a tu empresa
Slack Connect transforma la forma en la que trabajas con tus colaboradores, proveedores o clientes y lo hacer llevando las conversaciones fuera de los hilos de correo electrónico aislados e integrándolas en un mismo lugar.
Aumenta la productividad en Slack Connect
Independientemente de si trabajas con proveedores o cerrando acuerdos con clientes, Slack Connect tiene todo lo que necesitas.
2 veces
mayor velocidad en aprobaciones y revisiones creativas. 2 veces mayor velocidad en aprobaciones y revisiones creativas.
50 %
menos reuniones semanales para los equipos que trabajan con contratistas. 50 % menos reuniones semanales para los equipos que trabajan con contratistas.
4 veces
mayor velocidad en ciclos de acuerdos para los equipos que trabajan con clientes. 4 veces mayor velocidad en ciclos de acuerdos para los equipos que trabajan con clientes.
- 1Cifras y números basados en equipos específicos que usan Slack Connect en sus empresas. Los resultados pueden ser diferentes en tu organización.
Menos tiempo que por correo electrónico
El correo electrónico no se creó para trabajar en proyectos. Pero Slack Connect se ha creado precisamente para ello. Obtén comentarios al instante de tus clientes, habla con ellos mediante videollamadas y recibe aprobaciones de los proveedores donde tu equipo ya trabaja.
Conéctate con seguridad con organizaciones externas
Slack Connect se ha desarrollado con la misma base de seguridad y cumplimiento que Slack, por lo que puedes trabajar de forma segura con cualquier persona externa a tu empresa. Tú decides qué socios pueden unirse, qué pueden ver y qué pueden compartir.
Ponte al día de lo más relevante con la ayuda de la IA
Ya sea que se incorpore un nuevo miembro al proyecto y deba ponerse al día o necesites recordar una fecha de lanzamiento, la IA te echará una mano. Encuentra la información importante, resúmela y hazlo más rápido que nunca.
¿Cómo dar los primeros pasos?
Solo hacen falta unos clics para comenzar a trabajar muy de cerca con proveedores, clientes y muchas otras personas más
Paso 1: crea un canal
Crear un nuevo canal y asígnale un nombre en Slack.
Paso 2: envía la invitación
Invita a los socios, proveedores o clientes al canal. ¡Recuerda avisarles de que les has invitado!
Paso 3: los socios aceptan la invitación
Los socios pueden aceptar de forma fácil y gratuita. Te avisaremos cuando se unan al canal.
Paso 4: que empiece el trabajo
Envía el primer mensaje y empieza a colaborar en tiempo real.
Diseñado para todo tipo de roles
Únete a las más de 350 000 organizaciones que ya trabajan en Slack Connect
Únete a las más de 350 000 organizaciones que ya trabajan en Slack Connect
“Slack es fundamental para la forma de colaborar de nuestra empresa, ya que aumenta la velocidad, y es esencial para trabajar con nuestros clientes. Usamos Slack a diario”.
"Obtener aprobaciones es mucho más rápido con Slack. Y en nuestro sector, ser más rápido significa lanzar al mercado un producto a la última moda mucho más rápido de lo normal".
Preguntas frecuentes
Todos los planes de pago de Slack incluyen la capacidad de enviar mensajes individuales a alguien fuera de la organización a través de Slack Connect. Para obtener más información acerca de los planes de pago de Slack, visita nuestra página de precios.
Si cuentas con una suscripción de Enterprise+, los socios externos que tengan una suscripción gratuita pueden unirse a los canales de Slack Connect sin tener que ascender o comenzar una prueba gratuita. Si tienes una suscripción de pago diferente, no hay problema. Una vez que invites a tus socios a colaborar en Slack Connect, si cumplen con los requisitos, obtendrán una prueba gratuita de 90 días de la suscripción Pro de Slack.
Si tienes un plan de pago, puedes invitar a personas de otras empresas a colaborar en un canal de Slack. Si no quieres usar los canales, puedes enviar una invitación para empezar a hablar a través de mensajes directos, de la misma forma que con cualquier otra aplicación de mensajes directos.
Solo hacen falta unos clics para comenzar a trabajar codo con codo con proveedores, clientes y muchas otras personas. Nuestro equipo de ventas te ayudará a dar los primeros pasos.
Slack se aloja en Amazon Web Services y la ubicación por defecto es AWS US, sin embargo, la residencia de datos para Slack permite a los equipos internacionales elegir la región donde se almacenan ciertos tipos de datos en reposo. Slack proporciona cifrado de datos en tránsito y en reposo. Obtén más información sobre cómo abordamos la seguridad de tus datos aquí.
Slack se ha comprometido a mantener una infraestructura segura, redundante y fiable, al tiempo que proporciona herramientas para que tu equipo administre de forma segura su entorno. A la hora de proteger tu organización, ofrecemos estándares de seguridad que superan los del resto del sector. En nuestro sitio web encontrarás más información sobre nuestras prácticas de seguridad y certificaciones.
Buena pregunta. Los canales de Slack transforman tu manera de trabajar con el resto del equipo. De manera similar, Slack Connect te permitirá, además, trabajar en canales con personas que no pertenecen a tu empresa. Con Slack Connect, no es necesario que proporciones acceso a otras personas a todo tu espacio de trabajo de Slack, solo a aquellos canales en los que necesites su colaboración.
Con Slack Connect, los administradores pueden mantener el control de los datos de su organización y controlar el acceso externo. Asimismo, a diferencia del correo electrónico, que expone a los usuarios al riesgo del spam y el phishing. Al trabajar en canales, los equipos reciben mensajes y archivos solo de miembros verificados. Obtén más información acerca de la seguridad de nivel empresarial integrada en Slack Connect aquí.
Slack Connect hace que trabajar con personas de otras empresas sea tan rápido y sencillo como trabajar con tus compañeros en Slack. Esto hace que sea ideal para colaborar con socios, proveedores y clientes. Gracias a la comunicación rápida y eficiente de los canales y mensajes directos de Slack, los equipos de diferentes empresas podrán hacer lo siguiente:
• Crear una mejor relación con sus clientes
• Reducir los tiempos de respuesta
• Agilizar los ciclos de ventas
• Aprovechar nuevas oportunidades
• Conectar los flujos de trabajo entre las organizaciones
Además, todos estos procesos cuentan con la seguridad de nivel empresarial de Slack. Puedes ver más ideas en nuestro artículo sobre cómo “comunicarse mejor con tus socios”