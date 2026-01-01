Slack Connect hace que trabajar con personas de otras empresas sea tan rápido y sencillo como trabajar con tus compañeros en Slack. Esto hace que sea ideal para colaborar con socios, proveedores y clientes. Gracias a la comunicación rápida y eficiente de los canales y mensajes directos de Slack, los equipos de diferentes empresas podrán hacer lo siguiente:

• Crear una mejor relación con sus clientes

• Reducir los tiempos de respuesta

• Agilizar los ciclos de ventas

• Aprovechar nuevas oportunidades

• Conectar los flujos de trabajo entre las organizaciones

Además, todos estos procesos cuentan con la seguridad de nivel empresarial de Slack. Puedes ver más ideas en nuestro artículo sobre cómo “comunicarse mejor con tus socios”