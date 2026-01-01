Una mejor forma de trabajar con personas externas a tu empresa.
Slack Connect transforma la manera en que trabajas junto a tus socios, proveedores o clientes al trasladar al mismo lugar las conversaciones aisladas de los hilos de correo electrónico.
Haz más con Slack Connect.
Slack Connect funciona para ti, ya sea a la hora de trabajar con proveedores como al cerrar tratos con los clientes.
2 veces
más rápidos para revisiones y aprobaciones de material creativo. Tiempos de respuesta 2 veces más rápidos para revisiones y aprobaciones de material creativo.
50%
de reducción en reuniones semanales para los equipos que trabajan con contratistas. 50% de reducción en reuniones semanales para los equipos que trabajan con contratistas.
4 veces
más velocidad en los ciclos de acuerdos concretados en los equipos que trabajan con los clientes. 4 veces más velocidad en los ciclos de acuerdos concretados en los equipos que trabajan con los clientes.
- 1Valores y cifras según los equipos específicos que usan Slack Connect en sus empresas. Los resultados pueden variar según la organización.
Muévete con más agilidad que con correo electrónico.
El correo electrónico no se diseñó para trabajar en proyectos. Slack Connect, sí. Obtén comentarios al instante, únete rápidamente a una llamada con los clientes y obtén aprobaciones de proveedores, todo en el mismo lugar donde tu equipo ya está trabajando.
Conectarte de manera segura con organizaciones externas.
Slack Connect está diseñado con el mismo nivel de seguridad y cumplimiento normativo que Slack, por lo que puedes trabajar de manera segura con cualquier persona externa a tu compañía. Tú decides qué socios se pueden unir, qué pueden ver y compartir.
Ponte al día con lo importante con la IA de tu lado.
Ya sea que estés agregando miembros nuevos del equipo al proyecto y tienes que ponerte al día con ellos, o necesitas recordar la fecha de lanzamiento de un proyecto, la IA puede ayudarte. Encuentra lo que es importante, resúmelo y hazlo más rápido que nunca.
Primeros pasos
Empezar a trabajar con los proveedores, clientes y más, solo toma unos pocos clics
Paso 1: Crea un canal.
Crea un canal nuevo en Slack y asígnale un nombre.
Paso 2: Envía la invitación.
Invita a tus socios, proveedores o clientes al canal. No te olvides avisarles que tú enviaste la invitación.
Paso 3: Tus socios aceptan la invitación.
Para tus socios es fácil y gratuito aceptar la invitación. Se te notificará cuando se unan al canal.
Paso 4: Empiezan a trabajar juntos.
Envía tu primer mensaje y comiencen a colaborar en tiempo real.
Creado para roles de todos los tipos
Únete a las más de 350 000 organizaciones que trabajan en Slack Connect
Únete a las más de 350 000 organizaciones que trabajan en Slack Connect
«Slack es fundamental para el modo en que nuestra empresa colabora y para aumentar la velocidad, y es esencial para construir relaciones con nuestros clientes. Usamos Slack todos los días».
"Obtener aprobaciones es mucho más rápido con Slack. Y en nuestro sector, ser más rápido significa comercializar un producto de última moda mucho más rápido de lo normal".
Preguntas frecuentes
Todos los planes de pago de Slack permiten enviar mensajes en conversaciones de dos personas a alguien externo a tu organización mediante Slack Connect. Visita nuestra página de precios para obtener más información acerca de los planes de pago de Slack
Si tienes una suscripción de Enterprise+, los socios externos con suscripciones gratuitas pueden unirse a los canales de Slack Connect sin tener que cambiar su plan ni iniciar una prueba gratuita. No hay problema si tienes otro plan de pago u otra suscripción. Una vez que invites a tus socios a colaborar con Slack Connect, podrán obtener una prueba gratuita de 90 días de la suscripción a Pro de Slack si cumplen los requisitos.
Con un plan de pago, puedes invitar a alguien externo a tu empresa para compartir un canal en Slack. También puedes omitir los canales por ahora y enviar una invitación para comenzar a intercambiar mensajes directos, tal como lo harías en otras aplicaciones de mensajes directos.
Empezar a trabajar con los proveedores, clientes y más solo toma unos pocos clics. Nuestro equipo de ventas estará encantado de ayudarte a comenzar.
Slack está alojado con Amazon Web Services y la ubicación determinada es AWS EE. UU.; no obstante, la residencia de datos para Slack permite a los equipos globales elegir la región donde se almacenan ciertos tipos de datos. Slack proporciona cifrado de datos en tránsito y en reposo. Obtén más información sobre nuestro enfoque sobre la seguridad aquí.
Slack se compromete a mantener la seguridad, la redundancia y la confiabilidad de nuestra infraestructura, a la vez que ofrece a tu equipo herramientas para administrar tu entorno de manera segura. A la hora de proteger tu organización, estamos sumamente orgullosos de ofrecer estándares de seguridad que superan los del resto del sector. En nuestro sitio web, encontrarás más información sobre nuestras prácticas de seguridad y certificaciones.
Buena pregunta. Los canales en Slack transforman tu modo de trabajar con tus colegas. Del mismo modo, Slack Connect también permite trabajar en canales con personas ajenas a tu empresa. Con Slack Connect no es necesario que las personas tengan acceso a todo tu espacio de trabajo de Slack, solo a los canales en los que necesitas colaborar.
Con Slack Connect, los administradores pueden mantener el control sobre los datos de su organización y supervisar el acceso externo. Y, a diferencia de colaborar a través del correo electrónico, que deja a los usuarios expuestos al riesgo de correos no deseados y suplantación de identidad, cuando los equipos trabajan en canales, reciben mensajes y archivos solo de miembros verificados. Obtén más información sobre la seguridad de nivel empresarial creada en Slack Connect aquí.
Slack Connect te permite trabajar con personas de otras empresas de forma rápida y fácil, tanto como trabajar con tus compañeros de equipo en Slack. Eso lo hace ideal para colaborar con proveedores, clientes y socios externos. La rapidez y la eficiencia de la comunicación en los canales y los mensajes directos de Slack pueden ayudar a los equipos de las empresas a hacer lo siguiente:
• Desarrollar relaciones más sólidas con los clientes.
• Disminuir los tiempos de respuesta.
• Acelerar los ciclos de ventas.
• Descubrir nuevas oportunidades.
• Conectar los flujos de trabajo entre organizaciones.
Además, todo está respaldado por la seguridad de nivel empresarial de Slack. Descubre más ideas en nuestro artículo acerca de cómo puedes comunicarte mejor con los socios externos.