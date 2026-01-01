Slack Connect te permite trabajar con personas de otras empresas de forma rápida y fácil, tanto como trabajar con tus compañeros de equipo en Slack. Eso lo hace ideal para colaborar con proveedores, clientes y socios externos. La rapidez y la eficiencia de la comunicación en los canales y los mensajes directos de Slack pueden ayudar a los equipos de las empresas a hacer lo siguiente:

• Desarrollar relaciones más sólidas con los clientes.

• Disminuir los tiempos de respuesta.

• Acelerar los ciclos de ventas.

• Descubrir nuevas oportunidades.

• Conectar los flujos de trabajo entre organizaciones.

Además, todo está respaldado por la seguridad de nivel empresarial de Slack. Descubre más ideas en nuestro artículo acerca de cómo puedes comunicarte mejor con los socios externos.